Nur’un -Aleyhissalatu Vesselam- doğduğu gece dualarla idrak edildi...

Tüm yurtta vatandaşlar, Fahr-i Cihan Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- dünyaya teşrif ettiği gün olarak idrak edilen Mevlid-i Şerif dolayısıyla camileri doldurdu.

Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla Melike Hatun, Hacı Bayram-ı Veli ve Ahmet Hamdi Akseki camilerinin de aralarında bulunduğu birçok camide mevlit okundu, dualar edildi.

Melike Hatun Camisi'nde gerçekleştirilen programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Peyhamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- doğumunun anlamına dair mesajlar verdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Biz de çocuklarımızın elinden tutup camilere getireceğiz

Bedir Savaşı'nda esir alınan kişilerden her birinin, 10 Müslüman'a okuma yazma öğretmesinin karşılığında serbest bırakıldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "Böyle bir karar çıkmıştı Hazreti Peygamber tarafından, bizler de okumaya, bilgiye, ilim ve hikmete bilim ile irfana önem vereceğiz. Efendimizden bize gelen bu emaneti en güzel bir şekilde yerine getireceğiz, okuyan Kur'an'a bağlı olan, Kur'an-ı öğrenen, onu anlamaya çalışan ve onu anlamak için başka ilimler yapan, başka kitaplar okuyan bir nesle sahip olmamız gerekiyor." dedi.

Erbaş, "Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri, değerleri yeniden hatırlamak ve hayata geçirmek için önce kendimiz yaşamak, onun güzel ahlakıyla ahlaklanmak ve bütün insanların onun güzel ahlakıyla ahlaklanması için elimizden gelen gayreti göstermek için onu anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultanahmet Camisi'nde kandil programı

Mevlit Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camisi'nde program düzenlendi.

Kandil dolayısıyla kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, Sultanahmet Camisi'nde saf tuttu. Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi havasını yaşadı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve simit ikram edildi.

İstanbul Müftüsü: İslam'ın terörle ilişkilendirilmesi tamamen algı operasyonudur

Camide cemaate hitap eden İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Hz. Peygamber'in hayatından kesitler anlattı.

Etkinlik sonunda konuşan Yılmaz, İslam'ın ve ümmetin vahşet ve terörle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, şunları kaydetti:

"İslam'ın terörle ilişkilendirilmesi, yan yana getirilmesi tamamen algı operasyonudur. İslam ile terörün yan yana gelmesi asla mümkün değildir. Çünkü 'bir kişi öldürmeyi insanlığı öldürmek, bir kişi diriltmeyi insanlığı diriltmek' olarak sayan Kitab-ül Kerim'in mensuplarının terörist olması mümkün değildir. Bektaşiye demişler, 'Niye namaz kılmıyorsun?', 'Kur'an-ı Kerim'de Allah namaza yaklaşmayın diyor. Onun için kılmıyorum' demiş. Demişler ayetin devamı var, 'Sarhoş olduğunuz zaman yaklaşmayın' diyor. 'Ben o kadar hafız değilim, orasını biliyorum' demiş. Şimdi bu terör örgütü mensupları aynen o bektaşinin yaptığını yapıyorlar. Diyorlar ki, 'Nerede bulursanız kesin onları' ama ayetin altı var, üstü var. Nerede, hangi şartlarda? Onlar sizin alnınıza silah dayamışsa, sizi öldürüyorsa, sizi yurtlarınızdan, yuvalarınızdan çıkarıyorsa eliniz kolunuz bağlı kalmayın 'siz de karşı koyun', ayetin altı ve yukarısı..."

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda kişi de kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Akşam saatlerinde Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Edirne

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye Camisi, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere, kentteki birçok camiyi doldurdu.

Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Hatay

Hatay'da ise vatandaşlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam doğum yıl dönümünün kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar'ı doldurdu.

Programda, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Adana

Adana'da da, Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden olan Hacı Sabancı'da düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Malatya

Malatya'da Müftülük tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

Namazın ardından Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu. Camide vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da kandil dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Akşam saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyip dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kadın ve çocukların da yer aldığı programlarda Suriye ve Filistin olmak üzere tüm İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Kilis

Kilis’te ise vatandaşlar, Üniversite Camisi'nde gerçekleşen programa katıldı.

Yatsı namazının kılınmasının ardından, camide Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Bursa

Bursa'da tarihi Ulu Cami ile Emirsultan Camisi'nde program düzenlendi.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Karabaş-i Veli Tekkesi'nde Mevlit Kandili

Bursa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde sema gösterisi yapıldı.

Vatandaşlar, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- doğum günü olan Mevlit Kandili için merkez Yıldırım ilçesinde yer alan tekkeye akın etti.

Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim dinletisinin ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

Eskişehir

Eskişehir'de camilerde mevlit programları düzenlendi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tepebaşı Camisi'nde düzenlenen program, tilavetle başladı. Camiye gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerini dua için açtı.

Programda, terör saldırılarında şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Çanakkale

Mevlit Kandili, Çanakkale'deki camilerde okunan dualarla idrak edildi.

Kandil nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, ilahiler söylendi.

Yalova

Yalova'da camilerini dolduran vatandaşlar, tilavet ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Merkez Camisi'nde düzenlenen programda mevlit okundu. Kandil programına kadın ve çocuklar da ilgi gösterdi.

Bilecik

Mevlit Kandili dolayısıyla Kayı Boyu Camisi'nde program düzenlendi.

Mimarisi ve kubbesi belediye tarafından ışıklandırılan, muhteşem görünüşüyle dikkati çeken camiye gelen çok sayıda vatandaş ibadetini yerine getirdi.

Balıkesir

Mevlit Kandili dolayısıyla Balıkesirliler, Tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, vatandaşlara Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam doğuşu ve hayatından bilgiler aktarıldı. Kandil nedeniyle vatandaşlara gül dağıtıldı, lokum ikram edildi.

Diyarbakır

Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem'i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, programın ardından vatandaşların kandilini kutladı.

Programa, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra İl Müftüsü Burhan İşliyen ve vatandaşlar da katıldı.

Siirt

Siirt'te Ensar, Ulu, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılan vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

Tilavetin ardından İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Fuat Yağcı Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi.

Batman

Batman'da Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda 3 dilde Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Şevket Başak Camisi'nde düzenlenen programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programda konuşan Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708