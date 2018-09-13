Selim Gündüzalp'i rahmetle anıyoruz

Gazetemizin Lâhika sayfasında da yazıları yayınlanmış olan, Zafer Dergisi kurucularından, Selim Gündüzalp müstear ismiyle tanınan Hüseyin Şengörür 12 Eylül 2017'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Gündüzalp, vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anılıyor.

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