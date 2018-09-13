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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Selim Gündüzalp'i rahmetle anıyoruz

13 Eylül 2018, Perşembe 11:20
Gazetemizin Lâhika sayfasında da yazıları yayınlanmış olan, Zafer Dergisi kurucularından, Selim Gündüzalp müstear ismiyle tanınan Hüseyin Şengörür 12 Eylül 2017'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Gündüzalp, vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anılıyor.


 

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Okumak için tıklayınız:

Selim Gündüzalp vefat etti

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Selim Gündüzalp'e Cenab-ı Hakk'tan rahmet dileyerek, Yeni Asya'da daha önceden yayınlanan ve ölüm hakikati üzerine kaleme aldığı tefekküre sevk eden iki yazısını istifadenize sunuyoruz:

Okumak için tıklayınız:

Ölenlere değil, ölüme bakın

Azrail (as) nüfus kâğıdına bakmaz...

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​Selim Gündüzalp'in diğer yazılarını okumak için tıklayınız:

Dünya sana kalsa da, sen dünyada kalmayacaksın

Etiketler: selim gündüzalp
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  • Ali Tam

    14.9.2017 03:13:40

    Okudugum her yazisini hayretler ve hayranliklarla okudum ve yazdiklari kalpten ihlasli oldugundan derin etki verirdi her zaman. Kalemlerinin en verimli caginda ahirete irtihal eden kahramanlar kafilesine o da dahil oldu. Bu ugurda tükkettigi mürekkep insaallah sehit kani gibi sevaplarla karsilik bulacaktir. O alem-i berzaha, alem-i berzah ona kavustu. Biz hüzünlenirken VUSLAT mana aleminde yildiz gibi parlayarak günes gibi gülüyor! Yildizlari konusturan yildiznamedeki gibi mana yüklü bir yildiz bu Dünya dan Alem-i Berzah'a kaydi.Yüce ruhlariniza elfu elfin Fatihalar,

Risale-i Nur Külliyatı

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