Selim Gündüzalp'in anısına...

13 Eylül 2018, Perşembe 11:20
Gazetemizin Lâhika sayfasında da yazıları yayınlanmış olan, Zafer Dergisi kurucularından, Selim Gündüzalp müstear ismiyle tanınan Hüseyin Şengörür 12 Eylül 2017'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Gündüzalp, vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anılıyor.
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Okumak için tıklayınız:
Selim Gündüzalp vefat etti
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Selim Gündüzalp'e Cenab-ı Hakk'tan rahmet dileyerek, Yeni Asya'da daha önceden yayınlanan ve ölüm hakikati üzerine kaleme aldığı tefekküre sevk eden iki yazısını istifadenize sunuyoruz:
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Ölenlere değil, ölüme bakın
Azrail (as) nüfus kâğıdına bakmaz...
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Selim Gündüzalp'in diğer yazılarını okumak için tıklayınız:
Dünya sana kalsa da, sen dünyada kalmayacaksın
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