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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Şili’de Müslümanların en büyük ibadethanesi: As-Salam Camii

29 Mart 2018, Perşembe 00:23
Şili’nin başşehri Santiago’da bulunan ve Müslüman azınlığın en büyük ibadethanesi olan As-Salam Camii yeniden restore ediliyor. Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz de 1995 yılında katıldığı resmÎ bir gezide As-Salam Camii’ni ziyaret etmişti.

Şili’nin başşehri Santiago’da bulunan ve ülkede yaşayan Müslüman azınlığın en büyük ibadethanesi olan As-Salam Camii Türkiye tarafından yeniden restore ediliyor. As-Salam Camii’ni 1995 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le katıldığı Latin Amerika gezisinde ziyaret eden Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz, ‘Demirel’le Dünya Turu’ adlı kitabında camiden şu cümlelerle bahsediyor; 

Türkiye’den geldiğimize memnun oldular

Türkiye Cumhuriyeti Meydanı’nın açılış törenine katıldıktan sonra, Zaman’dan Süleyman Ünal ve Türkiye’den Hayrettin Turan’la birlikte, Cuma ezanı biterken “es-Selâm” Mescidi’ne ulaştık. İmam Sami el-Muştavi’nin Arapça ve İspanyolca hutbesini dinledikten sonra Cuma namazını kıldık. Namazdan sonra bizi büyük bir iştiyak ve muhabbette karşılayan imam ve cemaatle kucaklaştık. Türkiye’den geldiğimizi öğrenince çok büyük bir memnuniyet izhar ettiler. İmam ve Şili Müslümanları Cemiyeti direktörü Sami el-Muştavî, Mısırlı, çok genç ve dinamik bir insan. 

Santiago’da Cuma namazı

Kaderde, Latin Amerika’nın uzak bir köşesinde Şili’nin başşehrinde Cuma namazı kılmak da varmış. Caminin varlığını, Şili Büyükelçimiz İldeniz Divanlıoğlu’nun Türk heyeti için verdiği yemekte tanıştığımız, Şili’ye yerleşmiş genç bir Türk’ten öğrendik. Nevşehirli Nuri Özcan, 18 yaşında Türkiye’den ayrılarak İsviçre’ye gitmiş. Daha sonra Şili’ye gelip yerleşmiş. 31 yaşında olan ve burada bir tatil köyü işleten Özcan, Türkiye’yi çok özlediğini, 13 yıldır gitmediği memleketine en kısa zamanda gitmek istediğini söylüyor. 

12 Şilili aile Müslüman olmuş 

Cemaat mensupları Suriye ağırlıklı olmakla beraber, içlerinde İspanyol asıllı mühtedi Müslümanlar da var. Bir de, kısa süre önce ticaret yapmak üzere İstanbul’dan gelmiş olan Üsküdar İmam-Hatip Lisesi mezunu Mücahit Karakaya isimli cevval ve hareketli bir gençle karşılaştık. Cami 1989’da hizmete girmiş.

Sami el-Muştavi’nin verdiği bilgiye göre, Şili’nin tamamında 600 kadar Müslüman aile mevcutmuş. Santiago’da ise 60 aile. Son iki yıl zarfında 12 Şilili aile Müslüman olmuş. Zarif minaresi ve kubbesiyle; düzenli odaları, toplantı salonu ve abdest mahalliyle bizi çok farklı bir huzur atmosferine götürdü Es-Selâm Camii. Tertemiz örtüleri ile üst katta namaza katılan tesettürlü Müslüman hanımlar bu huzuru daha da pekiştirdiler.

Demirel namaza yetişemedi

Namaz ve akabinde ki samimî çay sohbeti sonrasında, biz gazeteciler de; namaza gelen Türkiyeli iş adamlarından Recep Özel, Ali Rıza Arslan ve Mehmet Şengel de; EKA Ajansı sahibi Muharrem Özgüven de bu doyumsuz huzuru paylaşıyorduk. Cumayı bu camide kılmayı çok isteyen, hatta geleceğini Büyükelçi kanalıyla haber veren Demirel ise Şili Cumhurbaşkanı Eduardo Frei ile görüşmesinin uzaması sebebiyle programı sarktığı için namaza yetişemedi. (Yeni Asya, 9.4.1995; Demirel’le Dünya Turu, s. 24 v.d.)

Kadınlar bölümü tamamlandı

Müslüman azınlığın en büyük ibadethanesi olan As-Salam Camii’nin bugün ise tadilatı ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandı.

As-Salam Camii’nin dış cephe boyası, çatı değişimi, abdesthane ve yemekhanesinin yenilenmesi gibi tadilat işleri TİKA tarafından gerçekleştirildi. Camiye güvenlik sistemi kurulumu ve kadınlar bölümünün donanımının yenilemesi gibi desteklerde de bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, Şili’de yaşayan Müslümanlara desteğin her zaman süreceğini dile getirdi. As-Salam Camii Şili’nin Başşehri Santiago’da bulunan en büyük Müslüman ibadet merkezi olmanın yanı sıra sahip olduğu sivil toplum kuruluşu niteliği ile bölgede bulunan Müslüman halkın ibadet haricinde de birleşip bütünleşmesine yardımcı olan bir çatı kuruluş olarak hizmet veriyor. 

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA - İSTANBUL

ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

Etiketler: şili, cami
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