Sırlarıyla Zinciriye medresesi

Havuza yansıyan gök cisimleri astronomiye ışık tutmuş...

Mardin’in tarihî zenginliklerinden olan ve mimarî yapısıyla göz dolduran Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi, Mardin Kalesi’nin önünde yer alıyor ve mimarisinde kullanılan tekniklerle hayranlık uyandırıyor.

Mardin’in tarihî zenginliklerinden olan ve mimarî yapısıyla göz dolduran Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi, Mardin Kalesi’nin önünde yer alıyor ve mimarisinde kullanılan olağanüstü tekniklerle tarihin görkemine ışık tutuyor. Uzun merdivenler çıkarak ulaşacağınız Zinciriye Medresesi, 1385 yılında dönemin hükümdarı Sultan İsa tarafından yapılmış. Bu yüzden Sultan İsa Medresesi olarak da bilinmekte. Günümüzde Kur’ân kursu olarak kullanılan medresenin küçük mescidinin sağ tarafında Sultan İsa’nın Türbesi bulunuyor.

Ne ekersen, onu biçersin

Medresenin tamamen simetrik bir mimarisi var. Bu dünyada ne ekersen, ahirette onu biçersin ve yaptığın her şeyin karşılığını alırsın manasında yapılmış.

Ses geçirmeyen eyvan

Farsça’da salon anlamına gelen ve Mardin’deki birçok medresede bulunan eyvanlar mimarî yapısıyla dikkat çekiyor. İnsan ömrünü simgeleyen eyvan, Zinciriye Medresesi’nde iki derslik arasına yapılmış. Sebebi ise iki derslikte görülen farklı derslerin seslerinin birbirine karışmamasını sağlamak. Eyvandan akan su ses yalıtımını sağlıyor ve sesler karşı derslikten duyulmuyor. Ayrıca eyvanın sonunda bulunan ve mahşer alanını temsil eden havuz, zamanında havuza yansıyan gök cisimleriyle astronomi dersleri için kullanılmış. Bunun yanında eyvan başında çekilen fotoğrafta oluşan yansımayla güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Gelişmiş teknoloji olmadan da her şey düşünülmüş

Medrese içindeki ses sistemi sayesinde hoparlör olmadan bütün medrese içi ve avlusunda duyulacak şekilde ezan okunabiliyor. Aynı zamanda medreseye zamanında Nevşehir Kapadokya’dan getirilen taşlar sayesinde medresenin aydınlatması sağlanıyor. Çok az sayıda ve mescidin tam ortasında bulunan taşlara az miktarda ışık tutulduğunda parlıyor ve içeriyi aydınlatıyor. Ve çatlamış olan taşlar hiçbir şekilde ışığı dışarıya geçirmiyor.

Deprem habercisi

Medreseye yerleştirilen uzun silindir şeklindeki deprem habercisi denilen taş, binada hasar olup olmadığını gösteriyor. Eğer silindir deprem habercisi dönerse binada hasar var ve yıkılabilir demek. Ama şimdiye kadar deprem habercisi hiç dönmemiş.

Haber: Fethiye Songül Akay