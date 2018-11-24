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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Sonbaharda tefekkür bir başka güzel

24 Kasım 2018, Cumartesi 23:30
Manisa'nın Kula ilçesinde "Yanık Ülke" olarak da tanımlanan Kula Volkanik Jeoparkı, sonbaharla birlikte renkli manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Manisa'da yer alan ve UNESCO'nun Global Jeopark Ağı'na dahil edilen Kula Volkanik Jeoparkı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür

İslâmiyet tefekküre teşvik eder

Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nda, sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaların koyu renkleri, ağaç ve bitkilerin sarı, kırmızı ve kahverengisiyle birleşti.

Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölge, özellikle yılın bu dönemlerinde doğaseverleri ve yürüyüş sporcularını kendisine çekiyor.

Demirci ve Sarıgöl'de sonbahar

Manisa’nın en yüksek ilçesi olan Demirci'de de sonbahar tüm güzelliği ile kendini gösteriyor.

Akıncılar Yolu, Türkmen Tepe ve Akçakertik mevkilerinde dik yamaçlar arasında kıvrılarak ilerleyen yollar, sonbahar renklerini barındıran manzarasıyla fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Manisa'da sonbahar güzelliklerinin yaşandığı diğer bir bölge olan Sarıgöl ovasında da üzüm bağları ilginç görüntüler oluşturuyor.

AA

Etiketler: Manisa, yanık ülke
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