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Sultân-ı Ezelî’nin vazîfeperver memurlarından büyük kediler Tuzla'da

08 Kasım 2018, Perşembe 22:09
Aralarında aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden 17 canlı, Tuzla'da kurulan dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ilk Aslan Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının izni ve onayıyla Tuzla Viaport Marina'da 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan Aslan Park'ta kedigillerden 7 türde 17 canlı yer alıyor.

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European Association Of Zoos (EAZA) standartlarında dizayn edilen Aslan Park'taki kedi türleri, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri alınarak getirildi.

Aslan Park'ta şu anda 3 aslan, 2 Sibirya kaplanı, 2 Bengal kaplanı, 2 karakulak, 2 vaşak, 2 puma, 2 yavru aslan, 2 leopar bulunuyor. Kısa bir süre içinde 2 siyah leopar, 4 beyaz aslan, 2 serval, 2 yavru kaplan da Aslan Park ailesine katılacak.

Dişi leoparın yakın bir zamanda doğum yapmasıyla Aslan Park ailesine iki yavru leopar dahil olacak.

Avrupa'da 4 nesildir yaşamlarını sürdürdükleri başka hayvanat bahçelerinden ve yetiştirme merkezlerinden getirilen canlılara Aslan Park'ta, uzman veterinerlerin dışında tecrübeli bakıcı kadrosu hizmet veriyor.

Aslan Park'ta en çok ilgiyi iki aylık bebek aslanlar görüyor. Ziyaretçiler Aslan Park'ta, bebek aslanları biberonla besleme imkanını da buluyor.

Aslan Park'ta, hayvanlarla ziyaretçiler arasında sadece 2 santimetrelik cam bulunuyor, bu da Aslan Park'ı gezen ziyaretçilerin hayatları boyunca unutamayacakları bir hayvanat bahçesi deneyimi yaşamalarına imkan tanıyor.

İlk kayıtlı leopar doğumuna sayılı günler kaldı

Öte yandan Aslan Park'ta, canlı türlerinin neslinin devam etmesine de özen gösteriliyor. Kısa bir süre içinde Türkiye'de kayıtlı olarak ilk defa leopar doğumu gerçekleşecek.

Şu anda eşinden ayrı bir bölümde bakımına devam edilen dişi leoparın sayılı günler kalan doğumu dolayısıyla Aslan Park'ta büyük heyecan yaşanıyor.

Günde 135 kilogram et tüketiyorlar

Aslan Park'ta veteriner teknikeri olarak görev yapan Esra Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslan Park'ta kedigillerden çok sayıda türün yer aldığını aktardı.

Canlıların beslenmesini genellikle ziyaretçiler gittikten sonra akşam saatlerinde yaptıklarını anlatan Kemal, canlıların genellikle et, tavuk ve balık tükettiğini söyledi.

Her bir canlının günde ortalama 8 kilogram, toplamda ise 135 kilogram et tüketildiğini belirten Kemal, 2 veteriner hekim, 5 veteriner teknikerinin canlıların bakımını üstlendiğini ifade etti.

Aslan Park'ın Yaşam Destek Ekibi'nde görev alan Kürşat Bilgi de işini severek yaptığını, en büyük amaçlarının da bu canlıların insanlarla iç içe olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği yavru aslanları biberonla beslediğini anlatan Bilgi, bunun da Türkiye'de bir ilk olduğunu aktardı.

Bilgi, canlıların temizlik, hijyen ve sağlık kontrollerinin her gün düzenli bir şekilde yapıldığını söyledi.

Aslan Park açılalı kısa bir süre olmasına rağmen ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Bilgi, "Bu güzel ortamda bu güzel canlılarla iç içe olmak ziyaretçiler için de harika bir duygu olsa gerek." dedi.

AA

Etiketler: Kaplan, Aslan, Jaguar, Vahşi kediler
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