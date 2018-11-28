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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tahir Paşa Camii kütüphanesiyle örnek

28 Kasım 2018, Çarşamba 00:28
Konya’nın fethi üzerine İlk Osmanlı Hutbesi 1389 yılında bu camide okunduğu ve Fatih Sultan Mehmed Hanın burada Cuma namazı kıldığı belirtiliyor.

Konya’daki ilk durağımız namaz kılmak için Tursunoğlu Tahir Paşa Camii oldu. Küçük, fakat Osmanlı’nın izlerini taşıyan cami Konya Merkeze gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olmuş durumda. Cami Karamanoğulları’nın tanınmış şahsiyetlerinden Tursunoğlu Mehmet Bey tarafından 15. yüzyılın başlarında (1390-1410) yapıldığı ve 1888’de Konyalı Mecidiye Zade Tahir Paşa ve kardeşi Ali Bey tarafından esaslı bir şekilde onarıldığı araştırmalarımızda ortaya çıkıyor. Bu onarımdan dolayı da cami Tahir Paşa’nın adıyla anılmaya başlanıyor.

Bizans Devletinin izlerini taşıyor

Caminin mimarisine baktığımızda, muntazam taşlarla, kubbesi, kubbe eteği ve kubbe kasnağı tuğla ile yığılmış durumda. Kıble tarafının sağ üst köşesindeki minarenin alt kısmı kesme taşlarla, üstü ise tuğla ile süslenerek, oldukça güzel bir görüntüye ev sahipliği yapıyor. Şerefenin ise, altı sadedir.

Camideki birinci sütunun üstünde iç tarafında Yunanca bir kitabe vardır. Dış tarafındaki sütunlar da düz ve sadedir. Ortadaki iki sütun başlığının dörder tarafında birer yaprak kabartması görülüyor. Bu kabartmaların ise Bizans Devleti’nin güvercin figürlerden bozma olduğu anlaşılıyor. Caminin minaresi daha sonra ayrı yapılarak tamiri ve idamesi için de ayrıca bir vakıf tesis edilmiş durumda.

İlk Osmanlı hutbesi burada okunuyor

Caminin tarihteki yeri de oldukça önemli. Konya’nın fethi üzerine İlk Osmanlı Hutbesi 1389 yılında bu camide okunduğu ve Fatih Sultan Mehmed Hanın burada Cuma namazı kıldığı belirtiliyor. Fatih Sultan Mehmed Hanın (1476) ve 3. Murat Hanın (1584) yıllarındaki Karaman ili tahrir defterinde Mescidi Mahalle-i Dursun Fakih şeklinde geçiyor. Osmanlı Devleti’nin paşalarından Tahir Paşa tarafından 1885 yılında restore edilerek, mescidin adı Tahir Paşa Camii adıyla değiştiriliyor.

Avlunun içinde kütüphane

Caminin bahçesine ilk girdiğinizde sizi kitaplarla dolu bir kütüphane karşılıyor. 1999 yılında cami cemaatiyle başlatılan avlu kütüphanesinin en önemli özelliği su geçirmez ve Selçuklu süslemelerinden olması. Kur’ân, Fıkıh, hadis ve dinî ansiklopedilerle hizmet veren avlu kütüphanesi ziyaretçiler tarafından oldukça güzel karşılanıyor. 

İsteyen istediği kitabı avlunun içinde bulunan banklara oturarak okuyabilir veya geri getirmek şartıyla evlerine götürebiliyor. Cami cemaati ziyaretçilerin faydalanmaları için ellerindeki kitapları buraya getiriyorlar. 

Banklarda dinlenmeye gelen ziyaretçiler havuzdan akan su sesi ve serinliğiyle kitap okuyorlar.

Etiketler: konya, kütüphane, tahir paşa cami
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