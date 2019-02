Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl

Yüzüncü yıla doğru Yeni Asya...

Başyazı: Yüzüncü yıla doğru Yeni Asya

Türkiye bugün fikrî derinliği tarihe mâl olmuş yarım asırlık köklü bir çınarın 50. yılına şahitlik ediyor. Yeni Asya, kuruluş felsefesini oluşturan prensiplerinden taviz vermeden ikinci elli yıla adım atıyor.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Meşrûtiyet yıllarındaki gazete çıkarma teşebbüsünün ardında yatan ulvî gayelerin gerçekleşmesi Yeni Asya ile mümkün olmuştur. Yeni Asya, Bediüzzaman Said Nursî’nin her alanda çözülen İslâm âlemine Kur’ânî değerler çerçevesinde yol göstermek, İslâmî edep ve terbiyeyi muhafaza ederek hak ve hakikatin naşir-i efkârı olmak gayesiyle çıkarmak istediği gazetenin 21 Şubat 1970’te vücuda gelmiş halidir.

İnfografik tarihimiz

Bediüzzaman Said Nursî’nin cumhuriyet, meşveret, hak, adalet ve hürriyet taraftarlığı Yeni Asya’nın tavizsiz çizgisinin ana umdeleridir. İstibdatla birlikte Kur’ânî ve Nebevî anlayışla uyuşmayan bütün hallerin karşısında olmak Bediüzzaman Said Nursî’den Yeni Asya’ya ve onu omuzlayan şahs-ı maneviye miras kalan bir duruştur.

“Hakkın ve vicdanın sesi olma” çabasından dolayı antidemokratik uygulamalara sürekli maruz kalan, zorlama, tehdit ve kapatmalarla susturulmak istenen Yeni Asya, “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” inancıyla hakkı seslendirmekten vazgeçmeyecektir.

İmanın gereği olan bir şecaatle insan haklarını, hukuk ve adaleti her şeyden üstün tutan Yeni Asya, Bediüzzaman Said Nursî’nin bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olabilecek insanlık ve medeniyet tasavvurunu ikinci elli yıla da taşıma gayreti içindedir.

Hak, adalet, fazilet, teavün gibi esaslara dayanan Kur’ân medeniyeti anlayışını sürdürmek; muhabbet, uhuvvet, sıdk, ittihad ve hürriyet prensipleri etrafında oluşacak bir İttihad-ı İslâm gayesini gütmek; sulh-u umumîyi netice verecek bir Avrupa Birliğinin taraftarı olmak Yeni Asya’nın gelecek vizyonunu oluşturmaktadır.

Yeni Asya Risale-i Nur hakikatlerini yaşamayı ve seslendirmeyi, imanlı nesiller yetiştirmeyi hayat gayesi edinmiş, bu toprakların ruhunu yansıtan bir cemaatin sözcüsü ve müsbet iman hizmetinin dilidir. Bu ruhu ve dili yansıtmayan hiçbir hareket Yeni Asya’nın sesi olamaz.

“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” anlayışı Yeni Asya’nın şiarıdır. Bu bağlamda, siyaseti dinsizliğe alet eden anlayışların karşısında olan Yeni Asya, dini siyasete alet eden anlayışlara da prim vermemekte, demokratlara nokta-i istinat olma misyonunu “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet” temellerine dayanan bir ‘Demokrat Türkiye’ özlemiyle devam ettirmektedir.

Pusulası, Risale-i Nur’da “Bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez.” şeklinde vurgulanan adalet-i mahza ilkesi olan Yeni Asya çizgisinin devrin şartlarına göre değişmesi söz konusu değildir.

Yeni Asya’nın siyasî ve içtimaî hadiselerin muhtemel sonuçları ile ilgili önceden ortaya koyduğu teşhis ve tesbitlerde haklı çıkması bu Kur’ânî yaklaşım dolayısıyladır. Bu bağlamda Yeni Asya, beşerin kemalâtını karıştıran, sıdk ve kizbi aynı noktada buluşturan gaddar siyaset ve zalim propagandalar ve uygulamalar karşısında iman ve Kur’ân hakikatlerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Bugün ellinci yaşına girmenin haklı iftiharını okurlarıyla paylaşan Yeni Asya, bundan sonraki yıllarda da istikametini Risale-i Nur prensipleriyle devam ettirecektir inşallah. Yeni Asya ailesi olarak bütün okuyucularımızın 50. yılını kutluyor, gazetemizi bu günlere taşıyan dâvâ erlerini muhabbetle selâmlıyoruz.