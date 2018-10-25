Türkiye'den ilk kar manzaraları

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı ve Demirci'nin yüksek kesimleri ile Düzce ve Sakarya'da mevsimin ilk karı gözlemlendi.

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Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı ile Demirci'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı gözlemlendi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda dün gece başlayan sağanak, sabaha karşı yerini kara bıraktı, bin 500 metre yükseklikteki Spil Dağı'nın zirveleri beyaza büründü.

Demirci ilçesinde de Simav yolunun bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinin yanı sıra Başalan, Kumpınar ve Büyükyayla mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.

Fırtına ile zaman zaman tipiye dönüşen kar, Demirci - Simav yolunda sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

"Şu anda 10 santimetre kar var"

Başalan ve Kumpınar'da kar yağışının etkisini artırmasıyla kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Mevsimin ilk kar yağışını izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Akçakertik mevkisine çıktı.

Karayolları ekipleri, olası buzlanmaya karşı Simav yolunda devriye nöbetine başladı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyü sakinlerinden Ali Osman Beyko, "Akşamdan yağmur yağıyordu sabah bir anda bembeyaz manzaraya uyandık. Kar yağışı beklemiyorduk. Şu anda 10 santimetre kar var." dedi.

Sakarya ve Düzce'de mevsimin ilk karı yağdı

Sakarya ve Düzce'de mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı.

Sakarya'da gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ve Akyazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaylaların yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Kar yağışı, bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Yaylada kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta olan yaylada, kar yağışı devam ediyor.

Akyazı ilçesinde de Acelle, Yanık, Sultanpınar ve Keremali yaylaları da kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Düzce

Düzce'de kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı bölgede beyaz örtü oluşturdu.

Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde zaman zaman sis ve sağanak yağış etkili oluyor.

Karayolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip konusunda uyarıyor.

Kartalkaya'da, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kartepe ve Kartalkaya kayak merkezlerine sezonun ilk karı yağdı.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Geceden itibaren etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Kartalkaya Kayak Merkezi bölgesinde bulunan iş yerlerine gitmek için yola çıkanlar, Sarıalan Yaylası bölgesinde yoğun kar yağışı ve araçlarında kış lastiğinin olmaması nedeniyle yolda kaldı.

Yolda kalanlar, araçlarıyla kent merkezine dönmek zorunda kaldı.

Kayak merkezinde bulunan bir otelin genel müdürü Halit Ergül, yaptığı açıklama, sezon öncesinde tüm hazırlıkların yapıldığını, sezonu aralık ayının ilk haftasında açacaklarını söyledi.

Kartepe

Kocaeli'ndeki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezine de sezonun ilk karı düştü.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, dün etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Uludağ

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki oteller bölgesine mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji yetkililerinden alınanbilgiye göre, dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, "oteller bölgesi"ni beyaza bürüdü.

Sıcaklığın, en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Kar, yağmur, dolu; gelmiyor gönderiliyor, yağmıyor yağdırılıyor...

Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur'da Cenab-ı Hakk'ın zerrelerden yıldızlara kadar tecelli eden ismlerini ve azim tasarrufatını tefekkür etmeye devam ediyoruz.

'İlimlerin esası, ilimlerin şâhı ve padişahı, imân ilmidir.' hakikati çerçevesinde Kainat Kitabı'nda gerçekleştirilen herşeye mana-i harfiyle bakarak eserden sanatkara yönelerek Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor, nazarlarımızı Esma-ül Hüsna'sının tecellilerine çeviriyoruz...

Özetle diyebiliriz ki; Hissiz, şuursuz olan kar, yağmur, dolu, toprak, otlar, ağaçlar ve benzeri nice sebep bizlere şefkat edip, rızık yetiştirmek kabiliyeti olmadığından, su gelmiyor, gönderiliyor; toprak kendi kendine açılmıyor; Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerimize veriyor, meyveler, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan, onlar bir Hakîm-i Rahîmin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki, nimetlerini onlara takmış, zîhayatlara uzatıyor.

Tefekkür haberinin devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kar-yagmur-dolu-gelmiyor-gonderiliyor-yagmiyor-yagdiriliyor_410925

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Okumak için tıklayınız:

Kış geldi, hoş geldi: Beyaz Rahmetin Sahibi, Müzeyyin ismiyle tecelli etti...