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8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

TÜYAP Kitap Fuarı’na okuyucularımızı bekliyoruz

08 Kasım 2018, Perşembe 00:32
Yeni Asya Neşriyat, 10-18 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 37.’si düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda “Bediüzzaman ve Risale-i Nur” temasıyla yerini alacak.

Yenİ Asya Neşriyat, uzun yıllardır katıldığı Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 37.’si düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda bu sene de yerini aldı. 10-18 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan fuarla  ilgili olarak Yeni Asya Medya Grup Satış-Pazarlama Müdürü Cesim Aydın bilgi verdi. 

Yeni Asya Neşriyat olarak TÜYAP fuarlarına uzun yıllardır katıldığımızı belirten ve  bu seneki fuar alanımızın daha geniş olduğunun altını çizen Aydın, “Yeni Asya ilk yıllarından beri TÜYAP fuarlarına katılıyor. Şimdi fuar anlayışı değişti. Eski kitap fuarlarıyla günümüzdekiler arasında büyük bir fark var. Bu sene orada satış ve tanıtım yeri- miz daha geniş ve büyük olacak, dört tarafında satış ve tanıtım yapabileceğimiz bir yer tuttuk” dedi.

10-18 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan fuarla ilgili olarak Yeni Asya Medya Grup Satış-Pazarlama Müdürü Cesim Aydın bilgi verdi. 

Medrese-i Yusufiye de orada olacak

“Bu yıl TÜYAP’ta İstanbul Kitap Fuarı’nda 12. Salonda olacağız. Her güne bir yazar imza programımız var. Fuarda yeni eser olarak Medrese-i Yusufiye setimiz ve Medrese-i Yusufiye Risalesi satışa sunulacak. TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat olarak okuyucularımıza özel indirimlerimiz olacak. Bunları okuyucularımıza duyuruyoruz. Kitapseverler, bu fırsatı kaçırmasınlar. Mutlaka standımıza bekliyoruz.”

Fuar temamız, Bediüzzaman ve Rİsale-İ Nur

Aydın, fuardaki temaya da değindiği açıklamasında şunları söyledi: “Bizim fuar temamız ‘Bediüzzaman ve Risale-i Nur’ olacak. Geçmiş yıllardan elde ettiğimiz tecrübelerle bu yıl daha prestijli bir fuar gerçekleştireceğiz inşallah. Bu vesileyle bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz. Hemen İstanbul Kitap Fuarı’nın bitiminde 3. kez düzenlenen bizim de 2 yıldır katıldığımız Mersin Kitap Fuarı var. Eş zamanlı olarak bu sene ilki yapılacak olan Urfa Kitap Fuarı da var. İnşallah oralarda da bu hizmetleri sunacağız.”

Fuarda okuyucularımızı neler beklİyor?

TÜYAP’ta Yeni Asya Neşriyat’ın standının bir tarafında Can Kardeş Yayınları olarak hizmet verileceğini belirten Aydın, “Bir diğer standımız ise Yeni Asya gazetesi standı olacak. Orası genel kültür broşürleri ve günlük medyanın okuyuculara ücretsiz verildiği bir alan olacak. İnşallah bu sene de orada Yeni Asya gazetesini günde ortalama 1000 tane olacak şekilde okurlara hediye edeceğiz. Ayrıca Yeni Asya Neşriyat’ın 15 günde bir, zaman zaman da aylık çıkarttığı “Kitaplık” ekini orada kitaplarımızı tanıtmak amacıyla ücretsiz olarak dağıtacağız.” diye konuştu.

Haber: Nurseza Okur

nursezaokur3@gmail.com

Fotoğraflar: MURAT SAYAN - Yeni Asya

Etiketler: kitap fuarı, tüyap, yeni asya neşriyat
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