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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Yaprakları hiç bu şekilde görmüş müydünüz?

28 Ekim 2018, Pazar 14:04
Kütahya'da geleneksel el sanatlarıyla uğraşan 63 yaşındaki Mustafa Er, oyma tekniğiyle işlediği kauçuk, çınar ve ceviz yapraklarını hat, tezhip ve minyatür sanatıyla buluşturup, motifleri 24 ayar altınla kaplıyor.

Evinin bir bölümü ile Germiyan Beyliği Konağı'ndaki odasında çalışmalarını sürdüren 63 yaşındaki Mustafa Er, geleneksel el sanatlarını uyguladığı yaprakları birer sanat eserine dönüştürüyor.

Mustafa Er, yaptığı açıklamada, memuriyetten olduktan sonra merhum ressam ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'ndan dersler aldığını, 1988 yılında antikacı biri vasıtasıyla Osmanlı fermanlarıyla tanıştığını ve onlar üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

İstanbul'daki Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde gördüğü yaprak tablosundan etkilenerek "bitki yaprağı oyma sanatı"na merak duyduğunu anlatan Er, "Burada yaprakların üzerine atalarımız hatlar yazmış. Ben bunu görünce çok etkilendim ve bu işe merak sardım. Daha sonra Kütahya'ya döndüğümde yüzlerce, binlerce bitki yaprağı topladım. Yaklaşık 3 yıl, 'Acaba ben de gördüğüm yapraklar gibi çalışma yapabilir miyim?' diye deneme yanılma yöntemiyle çalıştım. Çok uğraştım ama istediğim sonucu alamadım." diye konuştu.

Er, denemelere devam ederken yaprakların damarlarının arasını oyma fikriyle harekete geçtiğini ve bir ceviz yaprağıyla çalıştığını belirterek, "Bir ceviz yaprağını elime aldım ve onu ince bisturiyle oyma çalışmalarına başladım. Tabii ilk çalışmalarımda güzel işler çıkmadı. Birkaç ay geçtikten sonra çalıştıkça başardığımı gördüm." ifadelerini kullandı.

Kauçuk, ceviz ve çınar yapraklarını kullanıyor

Zaman içerisinde bitki yapraklarını tuval gibi kullanarak, "tezhip, hat ve minyatür" geleneksel sanatları ve motiflerini yaprakların üzerine işlediğini anlatan Mustafa Er, şöyle devam etti:

"Dalından seçerek kopardığım yaprakları iki ahşap levha arasında kurutarak yaprağın üzerine ilk önce çalışacağım motifi çiziyorum. Bu motifler genelde hat, tezhip, minyatür gibi geleneksel sanatlarımızdan oluşuyor. Motifin dışında kalan kısımlarda damarların arasını tek tek boşaltarak sonuca gidiyorum. Bu çalışmalarım sadece kauçuk yaprağıyla değil ceviz ve çınar yapraklarını da çalışmalarımda sıklıkla kullanıyorum. Kelebek kanadı kadar narin bitki yapraklarını bir tuval gibi kullanarak, istediğim her motifi uygulayabiliyorum."

Motifleri 24 ayar altınla kaplıyor

Er, yaprakların üzerine çizdiği motifleri daha görünür ve kalıcı kılmak için de yöntem geliştirdiğini belirterek, "Yaprak üzerine motif çizmek ve onun etrafını oyup belirgin hale getirmekle kalmıyorum. Bunun için de yöntem geliştirdim. Yaprak üzerine çizdiğim motifi daha iyi görünebilmesi için boya ve 24 ayar altınla kaplıyorum. Böylece motifler daha ön plana çıkıyor." dedi.

Eserlerinin sanatseverler tarafından beğenildiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getiren Mustafa Er, yurt dışında Almanya, Fransa ve İngiltere'de 7, yurt içinde ise yaklaşık 100 karma sergide eserlerinin sergilendiğini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: kütahya, tezhip, hat, minyatür, sanat
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