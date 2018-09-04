5. Gazetecilik Semineri başladı

3-6 Eylül arası sürecek olan 5. Gazetecilik semineri yoğun ilgiyle başladı.

Gazete çalışanları ve birim sorumlularıyla yapılan tanışmanın ardından başlayan seminer, Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz’ün, ‘Bediüzzaman ve Neşriyat’ dersiyle devam etti. Güleçyüz, Üstad’ın yazarlık yaptığı gazetelerde; adalet, meşveret, meşrutiyet gibi kavramları ele aldığını belirtti. Üstad’ın bu kavramları kitaplaştırdığını ve kitap neşriyatına önem verdiğini belirtti. Yeni Asya’nın yayıncılık tarihini anlatan Güleçyüz, Yeni Asya Gazetesi’nin Risale-i Nur’un medyadaki dili olduğunu belirtti. Daha sonra gazetenin bir sonraki gün için manşetinin belirlenmesi için toplantı yapıldı ve oylamalarla manşete hep birlikte karar verildi. Büyük bir heyecan ve yoğunlukla başlayan program şevk ve gayretle devam ediyor.

İstanbul - Nuran Salman, Beyzanur Emiltekin, Büşra Yalçın

Fotoğraf: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya