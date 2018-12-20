Adana’da Risale-i Nur heyecanı

Adana Yeni Asya Hanım okuyucuları Risale-i Nur Yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren katılımcılar heyecanlarını paylaştı.

Adana Yeni Asya Hanım okuyucuları geçtiğimiz hafta Risale-i Nur Yarışması düzenledi ve dereceye girenlere Uhuvvet Buluşması’nda ödüllerini takdim etti. Geleneksel Adana Uhuvvet Buluşmaları’nı daha heyecanlı hâle getirmek için her dönem yapılan Risale-i Nur yarışması bu dönem Hutbe-i Şamiye kitabından oldu. Bilgi ve yoruma dayalı 30 soruluk sınav Uhuvvet Buluşması’ndan bir hafta önce yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise muhabbeti artırmak, tesanüdü sağlamlaştırmak adına Uhuvvet Buluşması düzenlendi. Risale-i Nur’dan ‘Niyet’ konulu seminer sunulduktan sonra kitap tanıtımı yapıldı. Yeni Asya Neşriyat’tan İşte Hayatım ve Mutlu Aile Modeli kitapları tanıtıldı. Ardından ikram faslına geçildi.

Maksat rıza-i İlâhî

Risale-i Nur yarışmasına katılıp dereceye giren 3 kişiye Yeni Asya temsilcisi tarafından vecizeli tablolar hediye edildi. İkinci olan yarışmacı hediyesini bir başka yarışmacıya hediye ederek, bu yarışmada maksadın rıza-i İlâhî olduğunu, herkesin gönüllerde birinci olduğunu göstermiş oldu. Katılımcılar duygu dolu anlar yaşadığı yarışma hakkında konuşan katılımcılardan biri, “Bizim için çok istifadeli oluyor, zaten yıllardır yapıyoruz. Risale-i Nur’u daha dikkatli ve detaylı okumamıza vesile oluyor. Sanki bir öğrenci gibi heyecanlı oluyoruz sınava hazırlanırken. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Başka bir yarışmacı ise, “Bu yarışmalar gerçekten müdakkik yapıyor bizi. Dereceye girsek de girmesek de, yanlış cevaplarımızdan bile bir doğruyu öğreniyor olmak bize kârdır” dedi. Program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Adana - Yeni Asya