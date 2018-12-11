Alyuvarlardan Nurlara semineri

Prof. Dr. Ömer Önbaş geçen Pazar günü Ankara Abdülkadir Özkan Eğitim Vakfı’nda “Alyuvarlardan Nurlara” isimli bir seminer verdi.

“Bir meslek-meşrep sunusudur” notu ile başlayan seminerde, vücudumuzda bulunan alyuvarların özellikleri vurgulandıktan sonra vücut için hayati önem taşıyan alyuvarlar ile Nur Talebelerinin de benzer özellikler taşıdığı ve vücutta alyuvarın vazifesi gibi toplumda hayati bir vazife ifa ettikleri ifade edildi.Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde okuyan gençlerin katılımının yoğunlukta olduğu seminer bütük beğeni topladı. Gençler tarafından bu tarzda Risale-i Nurları değişik bilimler ile mezcederek anlatan çalışmaların artırılması temennisinde bulunuldu. Bilal Said Parlakoğlu - Ankara

Okunma Sayısı: 58

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.