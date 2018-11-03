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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

03 Kasım 2018, Cumartesi 02:51
Danimarka’da yapılan bir araştırmada İslâmiyet’in, özellikle gençler arasında hızla yayıldığı tesbit edildi.

Kopenhag Üniversitesi’nden Tina G. Jensen ve Kate Östergaard, İslâmiyet’i kabul eden 300 genç arasında bir araştırma yaptı. Araştırma sonucu, ülkede, haftada 5-10 gencin Müslüman olduğu, son birkaç yılda Müslüman olan Danimarkalı sayısının da 5 bini bulduğu anlaşıldı.

Müslüman yaşayış tesir ediyor

JENSEN, gençlerin ortak yanının, ‘Müslüman göçmenlerle küçük yaştan beri iç içe olmaları, İslâmî düşünce ve hayat tarzından etkilenmeleri’ olduğunu belirtti. Buluğ çağındaki gençlerin tercihinin altında ‘gençlik protestosunun’ yattığını vurgulayan Östergaard’da, “20 yıl önce, solculuk nasıl bir gençlik başkaldırmasıysa, şimdi de gençlerin Müslüman olmaları aynı şey” dedi. 

Taklid değil, tahkik ile

The Daily Telegraph gazetesi, 30 Aralık 2001 tarihli sayısında özellikle İngiltere’de İslâm’a dönüş yapanları konu edindi.  Sonradan Müslüman olan kişilerle yaptığı röportajlarda ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır: Bu kişilerin önemli bir kısmı statü sahibi, iyi bir aile çevresine sahip, İslâm’ı iyice araştırıp öğrendikten sonra din olarak seçen insanlardır. Meselâ eski İngiliz hükümetinde Sağlık Bakanlığı yapmış olan Frank Dobson’ın oğlu Joe Ahmet Dobson, Kur’ân’ı bir arkadaşının kendisine hediye etmesi ile 16 yaşındayken okuduğunu ve aklındaki soruların bütün cevaplarını bulduğunu söylemektedir. 23 yaşına geldiğinde resmî olarak İslâm’ı kabul ettiğini açıklayan ve bugün 26 yaşında olan Joe Dobson, ailesinin de bu kararında kendisini desteklediğini anlatmaktadır. Habere göre, Dobson’ın babası her Noel’de kendisine hediye olarak İslâmî kitaplar almaktadır.

İngiltere’de son dönemlerde İslâm’a dönenler arasında, BBC eski genel müdürü John Birt’in oğlu, ünlü hâkimlerden Lord Justice Scott’ın kızı gibi önde gelen çevrelerden insanlar bulunmaktadır. Son yirmi yıl içinde 20 bin kişinin İslâm’a döndüğü tahmin edilen İngiltere’de, 11 Eylül saldırılarından sonra dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi İslâm’a yöneliş daha da hızlanmıştır. Manchester Camii’nin verdiği bilgilere göre 11 Eylül’ü takip eden ilk haftalarda sadece kendi camilerinde 16 kişi İslâm’ı kabul etmiştir.

HABER: ŞÜHEDA KALE

Etiketler: islam, müslümanlar, ihtida, avrupa
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