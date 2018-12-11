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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Camilere ‘Gençlik Kolları’ kuruluyor

11 Aralık 2018, Salı 23:59
Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin uygulamalı dersine konuk oldu.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Besim Yıldırım’ın da katıldığı derste iletişim öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarını anlatan Müftü Osman Yazıcı, camilerde gençlik kolları oluşturulmasına yönelik talimat verildiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini belirten Yazıcı, “Bütün camilerde gençlik kolları oluşturulması isteniyor. Biz de Erzurum’da bu konuda çalışmalara başladık. Özellikle üniversite camilerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin zaman zaman sıcak bir mekâna ve rahat bir ortama ihtiyacı var. Cami gençlik kolları çalışmasını gençlik merkezleri adı altında daha geniş kapsamda faaliyetini sürdürmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Camilerde kardeşlerimizin ders çalışabilecekleri ve çay içip sohbet edebilecekleri iki ayrı bölüm olacak. Buralarda çeşitli konularda dersler de verilecek” diye konuştu.

Etiketler: cami, genç
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