Dâvâ Adamının Notları

Muhtelif tarifler

Sır: “Sırrını verdiğin için, bir daha sırrımı söylemeyeceğim.” Fiilin konuşsun.

Cesaret: “Servetini kaybeden bir şeyini kaybeder. Namusunu kaybeden çok şeyini kaybeder. Cesaretini kaybeden her şeyini kaybeder.” “Haksızlık önünde eğilmeyin. Çünkü hakkınızla beraber, şerefinizi de kaybedersiniz.” (Hz. Ali r.a.)

Şehvet: Midesi dolu, kafası boş olanlarda şehvet çok olur. ‘İlim ve kemalat şehveti teskin eder.’ (Ebu Derda)

“Sabırda musîbet. Hüzün ve telâşta menfaat yoktur.” (Hz. Ebu Bekir r.a.)

Vartalardan Ders Alma: Bir hadise vuku bulduğunda (varta ve yanlışlık) şahıslar ve bizzat o şey üzerinde durmamalı, yoksa o hadiseden alınacak tecrübe ve ibret dersi alınmamış olur. Şahsî Kusurlar Medar-ı Nazar Olmamalı: Üstadımız, “Ben sizin kusurlarınıza baksam, sizi bir saniye yanımda tutmam” derdi. Üstadın yanında ve hususî hizmetinde bulunmak çok zordur. Üstad hatamızı söylemezdi hizmete bakardı. Risale-i Nur’un hizmeti kolaydır.

Zübeyir Gündüzalp