Duyuru: Gençlik derslerimiz başlıyor

Üniversite talebelerinden gelen talep üzere, hanımlara yönelik başlattığımız gençlik dersleri Süleymaniye Yeni Asya Vakfı’nda başlıyor.

Gençlerin imanî sorularına cevap bulacağı Kur’ân âyetlerini tefsir eden Risale-i Nur dersi, her hafta Salı günü saat 17.00’da gerçekleşecek. Çay ve ikramlarımızın olacağı muhabbet ortamlarına bekliyoruz. Hanımlara yöneliktir Yer: Süleymaniye Yeni Asya Vakfı Tarih: Her Salı 17.00

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.