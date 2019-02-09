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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Evlilikler kolaylaştırılmalı

09 Şubat 2019, Cumartesi 01:25
Mısırlı gençler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum dolayısıyla evlilik ve düğün masraflarının aşırı derecede artması ve gelin adaylarının maddÎ istekleri sebebiyle, “bırak evde kalsın” adında bir kampanya başlattı.

Sosyal medyada başlatılan ve kısa sürede büyüyen boykot ülkede krize dönüşerek gündem oldu. Konuyla ilgili tartışmalara gençlerin yanı sıra siyasetçiler, medya mensupları, din âlimleri ve sanatçılar da katıldı. Öte yandan, genç kızlar da “Annenin kucağında kal” başlıklı bir kampanya başlattı. Euronews’te yer alan bilgiye göre söz konusu kampanyanın “genç kızların duygularını inciteceğini” ifade eden vekiller, diğer taraftan evlilik masraflarının bu derece artmasına da karşı olduklarını kaydederek, evliliğin kolaylaştırılmasının altını çizdi.

Müslüman ülkelerin evlilik masrafları

Mısırlı yeni evli İslâm el-Masri dar gelirli ailelerin altın takılarının (şebke) en az 10 bin cüneyh (yaklaşık 550 dolar) olduğunu ev eşyaları giderlerinin ortalama 100 bin cüneyh (yaklaşık 4 bin 400 dolar) tuttuğunu ifade etti. Adet olarak kız tarafının mutfak eşyalarını aldığını ve “muahher” olarak isimlendirilen mehir konusunun da ucunun açık olduğunu ifade eden Masri, dar gelirli ailelerin ortalama 50 bin cüneyh (ortalama 2 bin 700) mehir verdiğini veya vermeyi taahhüt ettiğini söyledi. 15 bin cüneyh (yaklaşık 830 dolar) civarında da düğün aracı, kuaför gibi diğer masrafların olduğu ülkede en ucuz düğün 8 bin doları geçiyor. Orta gelirin üstündeki aileler kızlarının kiralık dairede oturmasını istemiyor. Ancak dar gelirliler bunu sorun etmiyor. 

Türkiye’nin durumuna bakıldığında ise yapılan araştırmalara göre evlilik sektörünün tahmini büyüklüğü 30 milyar TL. Türkiye’de ortalama evlilik masrafları ise 50 bin TL. Ayrıca boşananlar arasında yapılan araştırmaya göre boşanma sebeplerinde ilk sırada gereksiz düğün masrafları nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar geliyor. Düğün masrafları arttıkça boşanma sayısı da artıyor.

‘Nikâhın en hayırlısı kolay ve külfetsiz olanıdır’

Dinimiz İslâm, hayatın her alanında olduğu gibi, yeni kurulacak aile yuvası için de israf olan gereksiz harcama yapılmasını yasaklamıştır. Bu durumda en önce ailelere iş düşüyor. “Benim kızımın, oğlumun neyi eksik?” düşünceleri gençleri maddî açıdan çok büyük sıkıntıya sokuyor. Faiz ve haram ilişkilerin başlamasına sebep oluyor. Peygamber Efendimiz de (asm)  evliliklerin bir şenlik havasında ve sevinçle yapılmasını, fakat “Nikâhın en hayırlısı, kolay ve külfetsiz olanıdır” (Ebu Davut, 2; 591)  şeklinde buyurmuştur. İş düşen diğer bir kesimde biz gençler oluyoruz. Dünyanın en büyük sorunu haline gelmiş olan sosyal medya bağımlılığı en çok biz gençleri etkiliyor. Karşımıza çıkan kapitalist sistemin bize moda diye sunduğu reklâmları, israfı moda haline getirmiş, evlilik hazırlığı içindeki hanımları, beyleri görmek “benim bunlardan neyim eksik?” cümlesini bize söylettirebiliyor. Bu durum evlenecek olan, ya da evlilik talebinde bulunan gençleri geri adım arttırıyor. Artan boşanmalar, evlilikle ilgili yapılan gereksiz harcamalar, faize yönelme, kredi çekme, haram ilişkiler…  

Bu durum Mısır, Türkiye gibi çoğu Müslüman ülkelerin de sorunu haline gelmiş durumda.  Bunun çözümü yine Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetlerine riayet etmekten geçiyor. Unutmayalım ki mutluluk israfta değil, sadeliktedir.

Haber: Kübra Ünüvar

kubra_unuvar@outlook.cok

Etiketler: nikah, evlilik
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