Fuardan büyük şevk aldık

2. Manisa Kitap Fuarı’nda görev alan Yeni Asya gönüllüleri, Risale-i Nurlar’ın ve diğer eserlerin tanıtımı açısından fuarların bir fırsat olduğunu belirterek, fuarda yaşadıkları hatıraları paylaştılar.

Yeni Asya gönüllüleri Manisa Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat standına gelerek, eserlerin okuyuculara tanıtılmasına katkı sağladılar.

Emektar Yeni Asya okuyucuları, duygularını şöyle dile getirdi; “İnsanı ve kâinatı okuyarak ahirete açılan kitaplarımızla ikincisi düzenlenen Manisa Kitap Fuarı’nda, vazifemizi yapıp vazifeyi İlâhi’ye karışmamayı kendisine şiar edinen Üstadımızı örnek alarak, bizde üzerimize düşen görevi 10 gün boyunca ifa etmeye çalıştık. Risale-i Nurlar’ın naşiri efkârı olan gazetemiz ve eserlerimizin tanıtımı noktasında bir çok kişi ile konuşma imkânımız oldu. Fuar boyunca gazete ve ilâvelerimizi dağıttık. Ve anladık ki bu fuarlar Risale-i Nur ve eserlerimizin neşri noktasında tebliğ vazifesine uygun zeminler. Çevre il ve ilçelerin de katılımıyla standımız yoğun ilgi gördü. “Liseli bir genç uzun bir süredir Sözler kitabını aradığını ve bir türlü bulamadığını ifade etti.” Bu vesile ile her mahalde Risale-i Nurlar’a ulaşılabilecek bir satış mağazası bulunması kanaatine vardık.” Bu çerçevede çok hatıralar ile şevke medar hadiselere şahit olduk. O hatıralardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Biz yanlış biliyor-muşuz

Okul arkadaşları ile fuara gelen liseli bir genç, standa yaklaşıp yaklaşmamak arasında gidip geliyordu. Bir müddet sonra Risale-i Nur’un bulunduğu bölüme arkadaşıyla yaklaştı. Çekingen ve heyecanlı tavrından dolayı “Risale-i Nur okuyor musunuz?” diye sordum. Sesi birazda titrek ve kızgınlık arasında “Bunlar tahrif edilmiş onun için bunları değil filanca yayın evinin eserlerini okuyorum” dedi. Bizde kendisine tahriften ne anladığını sorduk. Kendince bazı şeyler ifade etti. Bizde kendisine isterseniz o yayın evinin uygulamasını telefonundan açabileceğini ve bizde bulunan kitabı beraber incelemeyi teklif ettik. Ve sonrasında metinde bir değişiklik olmadığını, sadece kolaylık olsun diye yan tarafta lügat olduğunu ve alt tarafta da metinde geçen âyet ve hadislerin manasının olduğunu kitaptan gösterdik. Sonrasında genç arkadaş “Özür dilerim, kusura bakmayın, hakkınızı helâl edin, biz yanlış biliyormuşuz” dedi. Bizde o kardeşimize standa da bulunan hediye kitaplarımızdan verdik ve öylece vedalaştık.

Risale-i Nur’a özlemi ağlattı

Orta yaşta bulunan bir hanımefendi Sözler kitabının kapağını şefkatli bir annenin evlâdının saçını okşadığı gibi okşuyor ve diğer taraftan göz yaşlarını siliyordu. Yanında bulunan 4-5 yaşındaki kızı annesinin ağlamasına anlam vermekte zorlanıyor, tabi bizde merak ederek kendilerine nasıl yardımcı olabileceğimizi soruyoruz. Ve gözyaşları içinde bir kaç yıl önce kendi elleriyle attığı Külliyatı ve o günden sonra ilk defa Risale-i Nur’a dokunduğunu ve onun için hislendiğini ifade etti.

Bizden başka hiçbir yayınevi Risale-i Nur getirmemişti

Standımızın muhtelif yerlerine “Ahirete Açılan Kitaplar” yazılı afişler astık. Tabi burada ne demek istediğimizi soranlar, (Risale-i Nur’u göstererek) bunlar yasak değil mi diye soranlar da oldu. Biz de üzerimize düşen tebliğ vazifesini ifa etmeye çalıştık. Bazıları da bu kadar cesurca bunları nasıl sergilediğimizi sordular. Çünkü bizden başka hiçbir yayın evi ne hikmetse Risale-i Nur Külliyatı’nı bırakın küçük eserleri bile getirmemişti. Yeni Asya’yı sosyal medyada takip edip tanıyan bazı ziyaretçiler demokrat bir duruşumuzun olduğunu ifade ettiler.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

Manİsa’nın şefkat kahramanlarından bahsetmemek olmaz. Allah razı olsun, her öğün standımıza sırasıyla ev yemekleri geliyordu. Ve hepsi birbirinden lezzetli idi. Ve bunun yanında diğer stantta bulunan komşularımızın ikrarı ile “Maşallah ne zaman görsek bir şeyler yiyorsunuz” diyerek lâtife yapıyorlardı. Manisa Kitap Fuarı’nın açılmasında emeği olan İzmir ve Manisa eşrafına ve o yaşına rağmen haftanın üç dört günü İzmir’den Manisa’ya gelen Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Şen Ağabeyi ve beraberinde gelen ağabeylere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Haber: Abdulbasir Şeker - Manisa