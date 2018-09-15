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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gazetecilik Seminerlerinden kalanlar

15 Eylül 2018, Cumartesi 01:20
Farklı şehirlerden gelen genç erkekler Gazetecilik Semineri’ne katılarak, görüşlerini yazdılar.

5. Gazetecilik Seminerleri sona erdi

Gazetecilik eğitimi

Seminerin ilk bölümü sona erdi

Gazetemizin fikir ve tecrübelerini, gençlerin şevkiyle birleştirmek için düzenlenen 5. Yeni Asya Gazetecilik Seminerleri’nin hanımlarla başlayan ilk etabı geçen hafta gerçekleşmişti. Erkeklerle devam eden ikinci kısmı ise Perşembe günü sona erdi. 4 gün boyunca farklı şehirlerden gelerek eğitim alan yaklaşık 20 katılımcı, Gazetecilik Seminerleri hakkındaki fikirlerini yazdılar.

Adnan Deniz / İstanbul

Gazetecilik mesleğinin inceliklerini bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiren,  bizlere çok uzun zaman diliminde öğrenemeyeceğimiz bir çok önemli unsuru, detayı kısa bir süre içerisinde öğreten verimli bir seminer olmuştur. Gazeteciliğin vazgeçilmez iki boyutu  teorik ve pratiki bir arada sunan böylesi değerli sunumların meslekî gelişim açısından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Gazetecilik Semineri 2018 programının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

M. Said Boz /Ankara

Güzel ve istifadeli bir program oldu. Yeni Asya’nın meşveret ile hareket eden bir topluluk olduğunu manşet toplantılarında bizzat gördük ve gazetenin ayrıntılarını habercilik ve pazarlama gibi birçok alanda bilgi aldık dergilerimizde inceleme fırsatımız oldu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Samet Özetci / İstanbul

Muhtelif alanlarda kıymetli programların tek bir başlık altında bizlere sunulmasını sağlayan kişilere müteşekkirim. Müteakip dönemler için, yapılan bu çalışmaların benzerlerinin kendini yenileyerek ve gelişerek artacağından şüphe duymuyorum.

Berk Dağ / Bursa

Elhamdülillah istifadeli bir program oldu. Geliştirmeye açık bir konsept olduğundan bir dahaki seminerin daha iyi olacağına inanıyorum. Yeni Asya ruhunu, şirket-i maneviyeyi, gazetemiz çalışanlarının yaptığı fedakârlıkları aynelyakin ve hakkalyakin gördük. Seminerimizde emeği geçen kardeşlerden Allah razı olsun. Bir dahaki programlarda buluşmak dileğiyle...

Nuh Gültekin / İstanbul

Seminerden son dakika haberdar olmama rağmen ısrarıma dayanamayarak beni kabul etmiş oldukları için öncelikle teşekkür ederim. Pek çok istifadeye sebep olan bu seminerlerin tekrarını beklerim.

Veysel Karahan / Kocaeli

Gazetecilik Semineri’ne 2. kez katılıyorum. Seminerde gazetenin ve gazeteciliğin çeşitli bölümlerinde çalışan editör, yazar ve alanında ihtisas sahibi olan kişilerden kısa kısa da olsa aldığımız dersler verimli geçti. Bir önceki yıla nazaran daha güzeldi. Seminerde gazetenin işleyişini, Yeni Asya’nın yayın politikasını ve gazetenin hangi aşamalardan geçerek çıktığını gördük. Çeşitli illerden gelen katılımcılarla bir kardeşlik bağı oluştu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Fotoğraflar: Erhan Akkaya - Murat sayan - Yeni Asya

 

Etiketler: gaztecilik seminerleri, yeni asya
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