Genç Yorum Dergisi 170. sayısıyla çıktı: Yaşasın Cumhuriyet

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Hürriyet’in en geniş şekli: Cumhuriyet” başlıklı EKİM sayısı ile yayınlandı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılında “Cumhuriyet” konusunu gündemine alan Genç Yorum dergisi, Cumhuriyet’in önemi, hakikî mânâsı, ülkemiz için gereği, İslâm ile Cumhuriyet ilişkisi gibi konuları değerlendiriyor.

Kapakta neler var?

Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un “Cumhuriyet” konulu Ekim sayısında yer alan yazılar ve yazarları şöyle: Nesibe Ersoylu: “Asr-ı Saadet’ten seçim manzaraları”, Melike Nursultan Akkaya: “İtaat”, Bilal Said Parlakoğlu: “Devletlerin fıtratı Cumhuriyet’tir, Abdulkadir Sinoğlu: “Cumhuriyet” bize niçin lâzımdır?” Kapak dosyasında ayrıca, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay ile Muhammed Gündoğan tarafından gerçekleştirilen röportaj ve “İslâm, Demokrasi ve Laiklik” kitabından Behlül Semerci’nin derlediği “Demirel’e göre Cumhuriyet” başlıklı çalışma yer alıyor. Dergi, okurlarıyla yaptığı görüşmelerle okurlarının “Cumhuriyet” hakkında fikirlerini de sayfalarına taşıyor. Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası da derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Taşra”, Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Şiire inen nur”, Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Göç”, Handenur Yaşar Yeşil Yorum’da, “Bana pet şişeni ver, seni metrobüse bindireyim” ve Muhammed Okur İslâm Kahramanları’nda “Hafız Ali Ergün” yazılarıyla okurlarını bekliyor. Türkiye ve dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum, ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Daha neler var?

Tuğba Karakurt’un hazırladığı Kültür Sanat’ta bir Pop Art Atölyesi deneyimiyle sanat-insan ilişkisi irdeleniyor. Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay ile bahis yasası, gençlerin kumar ve şans oyunlarına olan tehlikeli yönelişi ve bu konuda yapılması gerekenlerin konuşulduğu röportajın ikinci bölümü bu ay Genç Yorum’da. Röportajı Netice Kübra Görentaş ve Lütfiye Kef gerçekleştirdi.

Keçeli

Zengin ve özgün muhtevasıyla Keçeli’de bu ay; Her Telden’de Edibenur Üner “Neymiş bu ‘Freeganism’?” ve “Aphantasia - Zihin Körlüğü” haberleriyle, Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “Merhaba Scutoid!” başlıklı araştırmasıyla; Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır dil eğitimi teşvikine dair hikâyesi ile; Zürefa’da Ayşenur Aydoğdu Akten “Yerin altı merakı” yazısıyla; Feyâlilaceb’te Şulenur Yaşar “Dünyamızın içi şişti” yazısıyla; Öğrenci İşi’nde Rabia İlhan ve Kübra Çelik “Keçeli maskotlar” yapımıyla ve Ehl-i Tivit’te Neslinur Zeynep Mutlu Ehl-i Tivit all star derlemesiyle Keçeli okurlarını bekliyor.