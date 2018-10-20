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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gençler ‘deizm’i konuştu

20 Ekim 2018, Cumartesi
Risale-i Nur Enstitüsü Cep Kitaplığı projesi kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen gençler Yeni Asya Ankara Temsilciliği’nde “Deizm ve Gençlik” konulu masa çalışmasının ikincisini gerçekleştirdiler.

Gençliğimizin Deizm’i gerçekten araştırarak kabul etmediğinin, aksine inancın getirdiği sorumluluktan bir kaçış yolu olarak gördüklerinin ifade edildiği masa çalışmalarında katılımcılar nübüvvet, vahiy ve yaratılış ilişkisinin vurgulanması gerektiğini ifade ederek “Kâinat neden yaratılmıştır? İnsan neden vahye ihtiyaç duyar? Akıl yeterli değil mi? Yaratıcı neden konuşur? Tabiat, yaratıcıyı anlamak için yeterli değil mi? Yaratıcı neden insanla konuşur? Yaratıcı neden insan kelâmı gibi konuşur?” gibi sualler üzerinde çalıştılar. Bu sualler üzerinden yazılacak olan sonuç metninin kitapçık olarak basılıp üniversite ve lise gençliğine ulaştırılması amaçlanıyor.

NUR TALEBESİNE DÜŞEN VAZİFE…

Masa çalışmaları İstanbul’dan Behlül Semerci, Abdulkadir Sinoğlu, Berkay Güloğlu ve Muhammed Said Çiçek; Ankara’dan Bilal Said Parlakoğlu, Şükrü Kalı, Mehmed Şeyhanlı ve Osman Albay; Düzce’den Muttalip Aslan; Konya’dan Said Akça ve Aksaray’dan Ahmed Said Gelen’in katılımları ile gerçekleşti. Masa sekreterliğini İstanbul’dan Melih Can Daşdelen gerçekleştirdi.

Katılımcılara gönderilen dâvet mektubunda, geçmişte Bediüzzaman Said Nursî ve Nur Talebelerinin imansızlık ile mücadele için gayret gösterdikleri vurgulanarak günümüz gençliğinin imansızlık hastalığı için de öncelikli vazifenin günümüzdeki Nur Talebelerine düştüğü belirtildi.

“Deizm” adı altında şekillenen fikirlerin de imanı zedelediği vurgulandıktan sonra mektubun sonunda “Nur Talebelerine düşen vazife ise iman hakikatlerini muhtaçlara ulaştırabilecek yeni vasıtalar bulmak ve gençliğin imanının kurtulmasına vesile olmaya çalışmaktır” denildi.

MAKSADIMIZ GENÇLERLE KENDİ DİLLERİNDE KONUŞMAK…

 Masa Çalışmalarına katılan Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun Cep Kitaplığı Projesi’nin çok eski olduğunu ifade edip proje hakkında bilgi verdikten sonra; “Biz istedik ki bu projeyi gençlerin dilinden anlayan gençlerle yapalım. Maksadımız gençler ile kendi dillerinde konuşmaktır. İnşallah siz bu proje ile bunu başaracaksınız” dedi.

Yapılan masa çalışmalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çeşitli konularda yapılması ile Cep Kitaplığı Projesinin tamamlanması planlanıyor.

HABER: BİLÂL SAİD PARLAKOĞLU

 

Haber Merkezi

Etiketler: deizm, İslâm, genç, çalışma
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