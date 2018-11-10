Gençler ifade özgürlüğü istiyor

Varkey Vakfı’nın 20 ülkeden 20 bini aşkın gençle yaptığı “Z Kuşağı: Küresel Vatandaşlık” anketine göre 1995-2001 yılları arasında doğan nesil arasında düşünce özgürlüğüne en çok önem veren ülkenin Türkiye olduğunu ortaya çıkardı.

Ankete katılanların sadece yüzde 50’si bir başka din veya azınlık söz konusu olduğunda ifade özgürlüğünü destekliyor. Ankette Türkiye’deki Z kuşağı ise din konusunda yüzde 78, azınlıklar hakkında ise yüzde 76 oranında ifade özgürlüğünden yana tavır aldığını belirtiyor. Ankete katılanlar arasında dünyanın geleceği hakkında en kötümser fikirlere sahip gençler Türkiye, Fransa ve İtalya’da yaşıyor. Bu ülkelerdeki Z kuşağının yüzde 53’ü dünyanın ileride daha kötü bir yer haline geleceği fikrine sahip. Gazete Duvar’ın haberine göre, Genç nesli dünya çapında en çok endişelendiren konu ise aşırıcılık. Çatışma, küresel ısınma ve salgın hastalıklar da bu kuşağı en çok düşündüren başlıklar olarak sıralanıyor.

Okunma Sayısı: 116

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.