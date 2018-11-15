Gençler neden sessiz?

Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Gökhan Karaosmanoğlu, Gizlilik, Teknoloji ve Gelecek Konferansı’nda gençlerin yüzde 65’inin siber zorbalıkla karşılaştığında sessiz kaldığını söyledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından Grand Pera Taksim’de düzenlenen Gizlilik, Teknoloji ve Gelecek Konferansı’nda dijital çağda gizli ve güvende kalmak, bilgi ekonomisi, inovasyon gibi gündemi meşgul eden ve gelecekte daha çok önem kazanacağı öngörülen konular ele alındı.

Z Kuşağı mensubu gençlerin “mahremiyet” konusuna bakışlarını anlama ve veri gizliliği konusunu onların gözünden görme amacıyla düzenlenen oturumda dikkat çeken sonuçlara varıldı. Oturumun moderatörlüğünü gerçekleştiren Mehmet Pusat Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Gökhan Karaosmanoğlu, 1000 öğrenciyle gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmadan çıkan sonuca göre gençlerin yüzde 65’inin siber zorbalıkla karşılaştığında sessiz kaldığını ve büyük bir çoğunluğunun siber zorbalık vak’alarında yardım istemediğini söyleyen Karaosmanoğlu, bu durumun iki sebebi olduğunu öne sürdü: “Birincisi teknolojik özgürlüklerinin ellerinden alınacağı düşüncesi, ikincisi ise paylaşmaları halinde olayların daha da büyümesinden korkmaları.” Erkeklerin kızlara göre daha sessiz kaldığını ve yardım istemekten çekindiğini söyleyen Karaosmanoğlu, okullara bu konuda önemli görevler düştüğünü, öğrencilerin mahremiyetlerini korumada ve bu konuda onları bilinçlendirmede adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Okullar mahremiyet dostu olmalı” ifadesini kullandı.

Aileler bilinçlendirilmeli

Liseli gençlerin kişisel verilerin gizliliği ve internet kullanımına yaklaşımlarını tartıştığı oturum, konferansın en ilgi çekici bölümlerinden biri oldu. Gençler, kişisel verilerinin tehlikeye girdiğini düşündüklerinde veya çevrimiçi ortamda bir problemle karşılaştıklarında sorunu kendilerinin çözdüğünü söyledi. Bunun sebebi olarak ailelerinin yeterince bilgi sahibi olmadığını gösteren Zeynep Türker, “İnternette gizli ve güvende kalma konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Hâlbuki onlar bu konuları genellikle bize danışıyorlar. Ailelerin daha fazla bilgi sahibi olması için kamu spotları, broşürler, belediyeler tarafından düzenlenecek seminerler çözüm olabilir. Ayrıca annelerin sıklıkla takip ettiği TV programlarına bu konuda uzman kişiler dâvet edilebilir, teknoloji ve güvenlik konusu ne kadar görünür olursa bilinç düzeyi de o kadar artar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.