"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

“Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”

08 Aralık 2018, Cumartesi
Gençlerdeki potansiyeli fark etmenin önemine vurgu yapan Araştırmacılar, “Bilgi işlem dahilinde yapılan veri madenciliği gibi gençler üzerinde de mevcut bulunan potansiyeli keşfedip ortaya çıkarmak için değer madenciliği yapılmalıdır, gençlerdeki gÜ̈zellikler açığa çıkarılmalıdır” dedi.

Genç Aylık Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar yapılması gereken gençlik faaliyetlerinden bahsetti. “Vefa ve İstişare Buluşmaları” adı altında iki program yapan araştırmacılar, bir araya gelerek, gençlik meselelerini konuştular. İlk buluşmada Türkiye ve Dünya gençliğinin genel bir tahlili yapılırken, ikinci buluşmada gençlik faaliyetlerindeki eksikler, hatalar konuşuldu.

Geleceği planlamak lâzım

Gençlerdeki potansiyeli fark etmenin önemine vurgu yapılan buluşma da şunlar not edildi, “Allah insana kendi ruhundan üflediğini bildiriyor. Hepimiz Allah’tan bir ruh taşıyoruz. Bilgi işlem dahilinde yapılan veri madenciliği gibi gençler üzerinde de mevcut bulunan bu potansiyeli keşfedip ortaya çıkarmak için değer madenciliği yapılmalıdır, gençlerdeki güzzellikler açığa çıkarılmalıdır. Birçok gençlik kuruluşu var. Bunlar arasında gerçek manada ayakları yere basanlara, değişime direnmek yerine, dönüşüne nasıl etki ederim sorusuna cevap arayanlara ihtiyaç var. Birçok şer niyetli oluşum, kötü emeller için sadece geleceği planlamak ve gün geçtikçe hayatı o planlara göre güncellemekle meşgul. Salim kafa ile dünya nereye gidiyor diye sorgulamak ve bunun üzerinde çalışmak lâzım.”

Gençler menfi etkiye maruz kalıyor

Gençlerle birebir ilgilenmenin esas olduğuna dikkat çeken araştırmacılar şunları söyledi, “Gençlikle ilgili çalışmalarda alan eksikliğimiz var. İlgi alanına uygun salih çevreler bulamayan gençler farklı zihin ve kalp atmosferlerinde menfi etkiye maruz kalabiliyor. Mentorluk eksikliğimiz var. İnsan yükünü çekecek insan sayısı azalıyor, en büyük problem bugün budur. Gençlerle birebir ilgilenilen, usta-çırak ilişkisinin esas olduğu usûle dönmeliyiz. Bizim duygusallığımız çok fazla. Aşırı kinestetik bir toplumuz. Detaylarda kanaviçe işler gibi çalışalım ki, gençler içinden büyük insanlar çıksın. Rahmetli Esad Erbili Efendi’ye kaç müridiniz var diye sorduklarında ‘1,5 müridim var. 1 tane Sami (Efendi) var, yarım da Üsküdar’da bir hanımefendi’ dermiş. En önemli iş o 1’i bulmaktır, 1 kişiyi arayıp yakalamaktır. Ama her birimiz bugün idealizmi abartıp binleri arıyoruz. Halbuki 1’i arasak ve bulsak belki on binler olacak ileride.”

***

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR

kubra_unuvar@outlook.com

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”

    Ekonomide inat olmaz

    'Yasaları ihlal edecek şeyler yapmamı istedi'

    Müslümanlara terör saldırısı planı cezasız kalmadı

    ABD'li Müslüman kadın siyasetçi Tlaib: Trump'ın ırkçı olduğundan bir şüphem yok

    Alanya'da golsüz beraberlik

    DSÖ: Her yıl 1 milyonu aşkın insan trafik kazalarında ölüyor

    Selma Argon: Dedem her şiirini yaşayarak yazdı

    Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayı belli oldu

    Liseli Belli ve Aslan, Google Bilim Fuarı'nda yarı finale kaldı

    Fransa ''olağanüstü cumartesi'' alarmı: ''Yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız"

    Merkel'in halefi belli oldu

    OPEC merakla beklenen kararını açıkladı

    Vezneciler saldırısıyla ilgili yeni gelişme

    Yolsuzluk önlenmeden ekonomi düzelmez

    Yasak meclis gündeminde

    Birçok şirket ya batacak, ya da satılacak

    İstanbul'da 2 polise rüşvet gözaltısı

    "Karadeniz'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir kriz olur"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbelere karşı asıl güvence
    Genel

    “Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”
    Ahmet BATTAL

    Nemetre?
    Kübra ÖRNEK

    Yıldızlara bakan gençler
    Süleyman KÖSMENE

    Mutezile ve Cebriye’nin saptığı bir nokta
    Servet Bilgin

    Dövmeli kızın ikinci gelişi
    Ali FERŞADOĞLU

    Yüzbinler, milyonlar tefsir, te’vil, “şerh, izah ve tanzim” -1
    Genel

    Ekonomide inat olmaz
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Okuyalım
    Genel

    “Bin Damla Gözyaşı” Gökyüzü senin için gülümsüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.