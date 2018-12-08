“Gençlerdeki güzellikler açığa çıkarılmalı”

Gençlerdeki potansiyeli fark etmenin önemine vurgu yapan Araştırmacılar, “Bilgi işlem dahilinde yapılan veri madenciliği gibi gençler üzerinde de mevcut bulunan potansiyeli keşfedip ortaya çıkarmak için değer madenciliği yapılmalıdır, gençlerdeki gÜ̈zellikler açığa çıkarılmalıdır” dedi.

Genç Aylık Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar yapılması gereken gençlik faaliyetlerinden bahsetti. “Vefa ve İstişare Buluşmaları” adı altında iki program yapan araştırmacılar, bir araya gelerek, gençlik meselelerini konuştular. İlk buluşmada Türkiye ve Dünya gençliğinin genel bir tahlili yapılırken, ikinci buluşmada gençlik faaliyetlerindeki eksikler, hatalar konuşuldu.

Geleceği planlamak lâzım

Gençlerdeki potansiyeli fark etmenin önemine vurgu yapılan buluşma da şunlar not edildi, “Allah insana kendi ruhundan üflediğini bildiriyor. Hepimiz Allah’tan bir ruh taşıyoruz. Bilgi işlem dahilinde yapılan veri madenciliği gibi gençler üzerinde de mevcut bulunan bu potansiyeli keşfedip ortaya çıkarmak için değer madenciliği yapılmalıdır, gençlerdeki güzzellikler açığa çıkarılmalıdır. Birçok gençlik kuruluşu var. Bunlar arasında gerçek manada ayakları yere basanlara, değişime direnmek yerine, dönüşüne nasıl etki ederim sorusuna cevap arayanlara ihtiyaç var. Birçok şer niyetli oluşum, kötü emeller için sadece geleceği planlamak ve gün geçtikçe hayatı o planlara göre güncellemekle meşgul. Salim kafa ile dünya nereye gidiyor diye sorgulamak ve bunun üzerinde çalışmak lâzım.”

Gençler menfi etkiye maruz kalıyor

Gençlerle birebir ilgilenmenin esas olduğuna dikkat çeken araştırmacılar şunları söyledi, “Gençlikle ilgili çalışmalarda alan eksikliğimiz var. İlgi alanına uygun salih çevreler bulamayan gençler farklı zihin ve kalp atmosferlerinde menfi etkiye maruz kalabiliyor. Mentorluk eksikliğimiz var. İnsan yükünü çekecek insan sayısı azalıyor, en büyük problem bugün budur. Gençlerle birebir ilgilenilen, usta-çırak ilişkisinin esas olduğu usûle dönmeliyiz. Bizim duygusallığımız çok fazla. Aşırı kinestetik bir toplumuz. Detaylarda kanaviçe işler gibi çalışalım ki, gençler içinden büyük insanlar çıksın. Rahmetli Esad Erbili Efendi’ye kaç müridiniz var diye sorduklarında ‘1,5 müridim var. 1 tane Sami (Efendi) var, yarım da Üsküdar’da bir hanımefendi’ dermiş. En önemli iş o 1’i bulmaktır, 1 kişiyi arayıp yakalamaktır. Ama her birimiz bugün idealizmi abartıp binleri arıyoruz. Halbuki 1’i arasak ve bulsak belki on binler olacak ileride.”

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HABER: KÜBRA ÜNÜVAR

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