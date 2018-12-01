Gençlerden fuara yoğun ilgi

Gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı, yarın sona eriyor. Yeni Asya Neşriyat standında görev alan gençler, fuar izlenimlerini yazdılar.

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı, kapılarını 23 Kasım Cuma günü kitapseverlere açtı. 250 yayınevinin katıldığı fuarda Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. Dev Bediüzzaman posterinin olduğu Yeni Asya Neşriyat standına Şanlıurfalılar yoğun bir ilgi gösterdi. Urfa halkı Risale-i Nurlar’ı ve Bediüzzaman’ı gördükleri için çok mutlu ve memnun olduklarını ifade etti. Fuar süresince Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmak Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret etti.

Gençlerin de fuara, özellikle Yeni Asya Neşriyat’a yoğun bir ilgisi vardı. Gençlik kitapları ve psikoloji kitapları gençler tarafından dikkatle incelendi. Yakın tarihi ve Bediüzzaman Said Nursî’nin şahsiyetini ve dâvâsını merak eden, Risale-i Nurlar’a muhabbeti olan ve okuduğu kitabın hayatına bir şeyler katmasını isteyen gençlerin buluşma noktası Yeni Asya Neşriyat standı oldu.

Yeni Asya Neşriyat standında görev alan gençlerin fuar izlenimleri ise şu şekilde:

Sedat Ağbaş: Fuar çok güzel. Çok fazla kişi bizi tebrik etti. Stand yerimiz çok güzel. Adeta bu fuarda Said Nursî de var dedirtiyor. Hizmet için çok fazla teşvik ediciydi. Çok fazla şevklendik. Diğer kitaplara ve standlara bakınca sadece fikir kitapları getiren grubun biz olduğunu gördük. Ve bizim kitaplarımızın insanlara birşeyler öğretmek için olduğunu okuyanın çok fazla bilgi sahibi olabileceğini gördük.

Nur Seda Sinoğlu: Diğer standlardaki görevlilerin ücret karşılığında çalışıp bu işi bir angarya olarak görmeleri beni çok şaşırttı. Ancak Yeni Asya çok farklı. Bu standdaki herkes insanlara bir şeyler anlatabilmek ve Risale-i Nurlar’ı tanıtmak için burada. Yapan ve sebep olan herkesten Allah razı olsun.

Ayşenur Akay: İlk defa bir fuarda vazife aldım. Benim için oldukça farklı bir deneyim oluyor. Risale-i Nur’u gerçek anlamda bilmeyen, tanımayan insanlara anlatmak, sordukları sorulara cevap vermek iyi bir çalışma gerektiriyormuş. Kendinden olana bir şeyler anlatmak kolaymış da, ilk defa öğrenene anlatmak tarifsiz bir heyecan. Üstadı ve Risale-i Nur’u parlayan meraklı gözlerle anlamaya çalışmaları, heyecanları; ülfet halini alan bizleri de şevke getirdi. Bu fuarlar her yerde yapılmalı. Sadece bir kişi için bile olsa değer, inanın. Yeni Asya Neşriyat’ın orada dimdik durması sadece cemaatimizi değil, hakkın yanında haksızlığın karşısında olan pekçok kişiyi gururlandırdı. Şanlıurfa halkının Risale-i Nur’a ve Üstada olan muhabbeti ve sevgisi muhteşem. Gelip bizi tebrik etmeleri, Üstad ile fotoğraf çektirmeleri, beklenenin üstünde gösterdikleri teveccüh Urfa’nın gerçekten taşıyla toprağıyla mübarek olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bizlere maddî-mânevî anlamda destek olan fedakâr Urfa cemaatine binler tebrik ve duâlar. Vesile olan herkesten Allah razı olsun.

Büşra Yetim: Bu kitap fuarında insanlara kitap satmaktan çok onlarla fikirlerimizi paylaştık. İnsanların ülke gündemiyle ilgili hiç kimseye anlatamadıklarını Yeni Asya standında ayaküstü bizimle paylaşmaları çok etkileyiciydi.Hemen hemen bulamadıkları fikir hürriyetini bizim 30 m2’lik stand alanımızda bulduklarında paylaştığımız mutluluk unutulmaz bir deneyimdi benim için. Bütün yıl sürse usanç vermeyecek fuarımızın son günlerine geldik artık.Seneye daha özgür bir ortamda tekrarlanması duâsıyla.

Cemile Hilal Yetim (7): Keşke her gün okula gitmek zorunda olmasaydık da her gün buraya gelmek zorunda olsaydık. Bir gün bile olsa okula gitmeyip buraya geldiğim için çok mutluyum.

HABER: FETHİYE SONGÜL AKAY