Gençlerin ruh sağlığı bozuluyor mu?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “İnternete bağımlılık gençlerin psikolojisini bozuyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki temasını “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirledi. Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Kırpınar, İnternet ve akıllı telefon kullanıcılarının en az yarısının 25 yaşından küçük olduğunu ve psikiyatrik bozuklukların çoğunun da bu yaşlarda başladığının altını çizdi.

“Gençlerde psikolojik sorunlar artıyor”

İnternete olan bağımlılığın giderek arttığını dile getiren Kırpınar şunları söyledi: “Değişen Dünya denildiğinde ilk akla gelen, teknolojik gelişmeler oluyor ve bu gelişmelerin en büyük muhatabı da gençler. Günümüzde teknolojinin yanlış veya fazla kullanımından kaynaklanan patolojik durumların sayısında ve çeşitliliğinde çok büyük artışlar olduğuna tanıklık ediyoruz. İnternetle birlikte ilerleyen ve bugün akıllı telefonlarla zirve yapan bu sorunlar artık E-Hastalık başlığı altında inceleniyor. Bir yandan gelişme dönemlerinde yapay ilgi ve meraklarla beyin etkinliğinin sapma gösterebileceği, öte yandan sanal iletişimin gerçek iletişimin yerini alması yoluyla çocuk ve gençlerin dış dünyadan soyutlanabileceği ihtimali, depresyon veya çeşitli kişilik bozuklukları gibi önemli psikiyatrik vak’alarda çok ciddî artış olacağını gösteriyor.”

Modern çağın yeni hastalığı

Mobil telefonların kullanımının artması ve telefon aracılığıyla sosyal medyaya ulaşımın kolaylaşması ile birlikte yeni patolojiler de görülmeye başladığını söyleyen Kırpınar, “Hayalet titreşim bu patolojilerin en yeni tanımlananlarından biri. Günümüzde birçok kullanıcı ceplerindeki telefonunun çalmadığı hâlde titrediğini hissettiklerini söylüyor. Telefonu kaybetme ya da pilin bitme endişesini sürekli yaşıyorsanız Nomofobi isimli hastalığa yakalandığınız söylenebilir. Bilim insanları nomofobiyi modern çağın yeni hastalığı olarak tanımlıyor. Kişiyi strese sevk eden bu hastalık bir tür bağımlılık belirtisi olarak kabul ediliyor. Ekrana göz kırpmadan sürekli bakmak, Göz Kuruluğu sendromuna yol açıyor. Önlem alınmadığı takdirde göz kuruluğu sürekli yaşanan bir soruna dönüşüyor” şeklinde konuştu.

“Gençlerin hayatına aktiviteler girmeli”

Son olarak internet bağımlılığını önlemeye yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İsmet Kırpınar, “Bilgisayarların ve mobil telefonların artık günlük hayatımıza tamamen girdiği ve önemli fonksiyonlara sahip olduğu bir gerçek. Bu yüzden internetten ve telefonlardan tam olarak uzaklaşma şeklindeki çözüm modellerinin gerçekçi olmadığı açık. Ancak amaca yönelik, düzenli ve kontrollü internet/telefon kullanımıyla beraber, alternatif aktiviteleri de gençlerimizin hayatlarına sokmak zorundayız” dedi.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR