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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Haydi gençler!

12 Aralık 2018, Çarşamba 01:45
Yeni Asya’nın güzide markalarından Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü, gençleri, kendilerini geliştirmeye vesile olacak çok faydalı bir yarışmaya davet ediyor.

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek olan “Köprü Dergisi 2019 Yılı Makale Yarışması” tüm gençleri ve araştırmacı ve yazar adaylarını bekliyor.

Risale-i Nur Enstitüsü organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan “Köprü Dergisi 2019 Yılı Makale Yarışması” gençleri, araştırmacıları ve yazar adaylarını okumaya ve analitik düşünmeye davet ediyor.

Buyarışmanın konusu: “Popüler Esaret: Nefisperestlik” 

Katılmak isteyenler Köprü Dergisi’nin Yaz 2004, 87. Sayısını inceleyerek ve sair kaynaklardan da istifade ederek yeni bir makale yazacaklar.

HERKES KATILABİLİR

Risale-i Nur’u akademik bir usul ve üslupla şerh etmeyi ve güncele uyarlamayı hedef edinmiş hakemli bir dergi olan Köprü dergisi hakkında gerçekleştirecek olan yarışmaya yaş, cinsiyet ve bölge sınırlaması olmaksızın herkes katılabilir.

Yarışma hakkında bilgi veren Risale-i Nur Enstitüsü yetkilileri, “Yarışmacılar önce Köprü Dergisi’nin Yaz 2004, 87. Sayısını edinecek ve bu sayıda yer alan makaleleri editörün belirlediği amaca uygunluk yönünden inceleyerek kritiğini yapacak ve puanlayacaklar. Yarışmacılar Popüler Esaret: Nefisperestlik” konusunda mezkûr dergiden, risalelerden ve sair kaynaklardan faydalanarak yeni bir makale yazacaklar.” dediler.

Yarışmanın şartlarının detaylı olarak ifade edildiği yönergeyi elde edebilmenin çok kolay olduğunu ifade eden yetkililer, yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com e-posta adresinden yarışma yönergesinin istenmesi halinde bütün taliplilere yönergenin gönderileceğini ifade ettiler.

“KÖPRÜ DERGİSİ İNTERNET’TE”

Köprü dergilerinin basılı olarak elde edilmesinin mümkün olabileceği gibi 46-126 arasındaki sayılarına, tam metin olarak  http://www.koprudergisi.com/ adresinden de erişilebileceği bilgisi verildi. 

YARIŞMA TAKVİMİ

Adaylar hazırladıkları dosyayı 23 Mart 2018 tarihine kadar Enstitü yarışma sekretaryasının RNEank@gmail.com adresine gönderecek.

Yarışma sonuçları 20 Nisan 2018 tarihinde başvuru sahiplerinin eposta adreslerine bildirilecek ve Köprü Dergisi’nin ilgili sayında da ilan edilecek.

Yarışmada ödül alan üç kişi ile yarışmaya iştirak eden ve makale teslim eden adaylardan ödül almamışlar arasından çalışma dosyasını teslim sırasına göre ilk 7 (yedi) başvurucuya olmak üzere toplam 10 (on) kişiye bir yıllık Köprü Dergisi aboneliği de hediye edilecektir.

Yarışmada birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye ise 500 TL ödül verilecek.

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Tıklayınız:

Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü, Yeni Asya’nın güzide markalarıdır

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Haber Merkezi

Etiketler: yeni asya, köprü dergisi, yarışma
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