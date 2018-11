İslâm yalnızca barış ve mutluluk getirir

“The Deen Show” programında bahsedilen Karma Dövüş Sanatları dövüşçüsü Habib Nurmagomedov’un Müslüman gibi yaşaması, İslâmın barış ve mutluluk getirdiğini söylemesi dikkat çekti.

Dağıstan Rus Cumhuriyeti vatandaşı Habib Nurmagomedov Karma Dövüş Sanatları (KDS) hayranları için yenilmez bir KDS dövüşçüsü. Dövüşleri sırasında yaptığı görülen bazı tuhaf davranışlar ve söylediği sözleri, sizlere tanıdık gelecek bir şekilde bağlantı kurduğunuzda eminim ki takdir edeceksiniz. Yaptığı hareketler yalnız kendisine özgü değiller. Mütevazı olduğu, şükran duyduğu ve minnettar olduğu için bu şekilde davranan pek çok insan görebilirsiniz. Parmaklarını yukarı kaldırırlar. Bütün yaratılmışların, Cennetlerin, kâinatın, galaksilerin ve yedi denizin, bu dünyadaki her şeyin yaratıcısı olan tek bir şeyi işaret ederler. İnsanlar gittikçe daha da kibirli bir hâle bürünüyorlar ve bu bizlerin çok dikkatli olması gereken bir konu. Bütün bunlardan bir ders çıkartıp, mütevazı olmalıyız. Mütevazı olduğumuz sürece yanlış bir yola gitmeyiz. Ancak kibir, dostluklarımıza zarar verir ve nihayetinde bizi yenilgiye uğratır.

Müslümanlar da Hz. İsa’yı seviyor

Neden Habib yüzünü yere kapatıyor? Yeri mi öpüyor? Eğer bununla, aşina olduğunuz bir şey, bir insan arasında bağlantı kurabilirseniz büyük ihtimalle onu takdir edeceksiniz. Hz. İsa’yı tanıyoruz. Peki, ama Müslümanların Hz. İsa’yı sevdiğini biliyor muydunuz? Bir başka dövüşçünün üzerinde “İsa, İslâm’ın en büyük Peygamberlerinden biri” yazan bir tişört giydiğini görüyoruz. Eğer Habib’i tanıyorsanız, bunu çoktan öğrenmişsinizdir. Müslümanların, tıpkı Hz. İbrahim gibi Hz. İsa’ya karşı da, insanlara bütün bu yetenekleri veren tek bir şeye yönlendirecek olan ve onları bir araya getirecek olan müthiş bir haberci olması dolayısıyla derin bir hürmet ve sevgi beslediğini göreceksiniz. Meselâ Habib, çok kabiliyetli bir atlet olarak yaratılmış ve o bunun Yaratıcı tarafından ona verilen şeyler olduğunun bilincinde. Ve bunu bir adım ileri taşıyarak, Matthew’in İncil’inde Hz. İsa’nın yaptığı gibi, Allah’a ibadet ediyor, secdeye kapanıyor. İşte yalnızca Habib değil, 1.7 milyar Müslüman bunu yapıyor. Müslüman demek, her şeyin yaratıcısı olan Allah dışında bir adama ya da bir kadına ya da paraya ya da şöhrete boyun eğmeyen, Allah’ın emirlerine uyan kişi demek. Habib Allah’ın bütün elçilerinin yaptığı bir şeyi yapıyor. Bir sonraki sefer onu kazandığında secdeye varırken gördüğünüzde “Hz. İsa’nın yaptığını yapıyor, Allah’a şükranlarını sunuyor” diyebileceksiniz. Bazen ne anlama geldiğini bilmediğimiz Arapça kelimeler söylüyor. “Elhamdülillah” diyor. Bu ne anlama geliyor? Neden başka bir dilde bir kelime kullanıyor? Yeniden Hz. İsa ile bağlantı kuracak olursak, Hz. İsa’nın Yaratıcı’dan “Allah” şeklinde söz ettiğini göreceksiniz. Ve Habib’in “Elhamdülillah” deyişinde yeniden mütevazı oluşunu görüyoruz.

“Allahuekber” bir savaş narası değil

Son olarak, Habib’in “Allahuekber” deyişi. Ne anlama geliyor bu kelime? Bir çeşit savaş narası mı, cihad mı? The Times Magazine’in 1979’un 16 Nisan’ında yayımlanan bir makalesinde, binlerce yıldır İslâm karşıtı 60.000 adet kitabın yayımlandığı ve İslâmofobi endüstrisinin yıllık 250 milyon dolarlık bir iş olduğu yazıyor. Yani büyük bir ihtimalle edindiğin bir bilgi, okuduğun bir kitap, yanlış propaganda korku tüccarlığı yapıyor. Ve nefret tüccarları İslâm’a çamur atıyorlar. Yani “Allahuekber” bir savaş narası değil, açık bir şekilde “Allah en büyüktür” demek. Allah paradan, dolardan, işten, kadından, hayâl edebileceğin her şeyden üstündür, demek. İşte Habib’in davranışlarında, Müslümanların yaygın olarak yaptığı şeyleri görüyoruz ve Habib bunları bilinçli bir şekilde yapıyor, çünkü o da yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah’a inanan bir Müslüman. On yıl önce var olmayan IŞİD ve El Kaide’yi ele alacak olursak, bütün bunların savaşlardan ve nefretten kaynaklandığını göreceksiniz. Masum insanlardan akan kanlara bir dur demeliyiz. Bütün bunların altında yatan sebebi bulmalıyız, ancak buna sebep İslâm değildir. İslâm yalnızca barış ve mutluluk getirir. Hayatında barış ve mutluluk olan bir insan asla masum kimseleri, özellikle de kendisini patlatmaya kalkışmaz. İşte Habib mütevazı olmaya çabalayan, huzurlu bir hayat yaşamaya çalışan 1.7 milyar Müslüman’ı temsil ediyor. Habib şu anda Texas’ta yaşıyor ve en büyük meydan okumasının Amerika’da İslâm hakkındaki yanlış anlaşılmaları değiştirmek olduğunu söylüyor.

