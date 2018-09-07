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7 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Seminerin ilk bölümü sona erdi

07 Eylül 2018, Cuma 00:09
5. Gazetecilik Semineri’nin ilk bölümü olan hanımlar bölümünün eğitimleri sona erdi. Yoğun bir katılımın olduğu eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Gazetemizin düzenlediği gazetecilik seminerlerinin 5.’sinin ilk bölümü tamamlandı. İlk olarak hanımlarla başlayan 5. Gazetecilik Semineri, İstanbul, Güneşli’deki Yeni Asya merkez binasında gerçekleştirildi. Yeni Asya’nın yayın esasları ve misyonu, habercilik, editörlük, haber fotoğrafçılığı, haber toplama-yazma yöntemleri, muhabirlik, dergicilik, mülâkat teknikleri, araştırma teknikleri, internet haberciliği, satış pazarlama, karikatüristlik eğitimi  gibi derslerin yer aldığı seminere yoğun bir katılım oldu. 

İlk olarak hanımlarla başlayan 5. Gazetecilik Semineri, İstanbul, Güneşli’deki Yeni Asya merkez binasında gerçekleştirildi.  

Katılımcılara sertifikaları verildi

Birçok farklı alanda tahsil gören ve gazetecilik eğitimlerine gelen hanımlar, seminer boyunca günlük manşet toplantılarına katılarak gazeteciliği mutfağında gördü. Haber yazma denemeleri de yapan katılımcıların bazı haberleri ise gazetemizde yayınlandı.

Dört günlük yoğun bir programın ardından sertifikalarını alan kursiyerlerle gazetemiz emektarları ve ders aldıkları eğitimciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 5. Gazetecilik Semineri’nin ikinci bölümü ise 10 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Erkek katılımcıların olacağı seminer programı 13 Eylül’de sona erecek.

Haber: Ülker Yılmaz Caba

ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA - MURAT SAYAN

 

Etiketler: gazetecilik seminerleri
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  • İ.Seyda

    7.9.2018 11:57:52

    Emeği geçenlere Teşekkürler ve Tebrikler

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