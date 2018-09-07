Seminerin ilk bölümü sona erdi

5. Gazetecilik Semineri’nin ilk bölümü olan hanımlar bölümünün eğitimleri sona erdi. Yoğun bir katılımın olduğu eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Gazetemizin düzenlediği gazetecilik seminerlerinin 5.’sinin ilk bölümü tamamlandı. İlk olarak hanımlarla başlayan 5. Gazetecilik Semineri, İstanbul, Güneşli’deki Yeni Asya merkez binasında gerçekleştirildi. Yeni Asya’nın yayın esasları ve misyonu, habercilik, editörlük, haber fotoğrafçılığı, haber toplama-yazma yöntemleri, muhabirlik, dergicilik, mülâkat teknikleri, araştırma teknikleri, internet haberciliği, satış pazarlama, karikatüristlik eğitimi gibi derslerin yer aldığı seminere yoğun bir katılım oldu. İlk olarak hanımlarla başlayan 5. Gazetecilik Semineri, İstanbul, Güneşli’deki Yeni Asya merkez binasında gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikaları verildi Birçok farklı alanda tahsil gören ve gazetecilik eğitimlerine gelen hanımlar, seminer boyunca günlük manşet toplantılarına katılarak gazeteciliği mutfağında gördü. Haber yazma denemeleri de yapan katılımcıların bazı haberleri ise gazetemizde yayınlandı. Dört günlük yoğun bir programın ardından sertifikalarını alan kursiyerlerle gazetemiz emektarları ve ders aldıkları eğitimciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 5. Gazetecilik Semineri’nin ikinci bölümü ise 10 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Erkek katılımcıların olacağı seminer programı 13 Eylül’de sona erecek. Haber: Ülker Yılmaz Caba ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA - MURAT SAYAN

Okunma Sayısı: 621

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.