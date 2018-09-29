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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Sessizlik

29 Eylül 2018, Cumartesi
“Samtan” yani “Sessizlik” adlı Suud-i Arabistan yapımcılığıyla hazırlanmış bir programda, ‘Susmak, konuşmaktan daha büyük bir san’attır’ sloganıyla hiç konuşma metni olmadan, davranış ve hareketlerle topluma faydalı mesajlar veriliyor.

Sessizlik, yetişkinlerde ve eğitimli insanlarda bilgelik ve güven olduğu, insanın kendisini keşfetmeye başladığı, öğrenmeye en açıkça sergilediği haldir. Peki biz insanlar neden susmuyoruz? Gece gündüz konuşuyoruz. Tartışmalar, siyaset, ekonomi, savaş..

Dinlemek, düşünmek, zihnimizi yararlı şeylerle meşgul etmek için susmak zorundayız. Kur’ân-ı Kerîm okunurken dinlemek zorundayız. Hadis-i  Şerif okunurken dinlemek zorundayız… Problemleri çözmek için sussak olur mu? Ya da konuştuğumuz için mi bu kadar çok problem çıkıyor… Ama kabul edelim ki konuşmak güçlü bir silâhtır. Karşındaki bir insanı bir kelime ile ikna edebilirsin. Hatta bazen silâhtan daha güçlü de olabilir… Bazen de bir hareketimiz, davranışımız bütün kelimeler yerine geçebilir, bütün güçlü silâhları susturabilir… Dinimizden gelen edebî, ahlâkı hal diliyle yaşasak zaten gereksiz konuşmaya hiç ihtiyaç kalmaz. Bediüzzaman’ın şu ifadesi belki çok söze örnek teşkil edecek: “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiye’nin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyet’e girecekler.”

‘Susmak, konuşmaktan daha büyük bir sanattır’

“Samtan” yani “Sessizlik” adlı Suud-i Arabistan yapımcılığıyla hazırlanmış bir program var. 

“Susmak, konuşmaktan daha büyük bir san’attır” sloganıyla izleyici karşısına çıkan bu program 3-4 dakikalık kısa videolarla hazırlanmış. Konuya uygun arka fon müzik eşliğinde hiç konuşma metni olmadan tamamen davranış ve hareketlerle konu işlenmiş. Programda, kardeşlik, komşu hakkı, hüsn-ü zan, madde bağımlılığı, emanet, temizlik gibi toplumsal konuları işlenerek gençleri bilinçlendirmeyi ve toplumda eksik görülen kısımlara dikkat çekmek amaçlanmış. Suud-i Arabistan, Ürdün ve Mısırlılardan 7’den 70’e herkesin gönüllü olarak bu çekimde rol alması da programın niteliğini arttırmış. Aram Tv’de yayınlanan Samtan Programı, eğitimcilerin konuyu anlatmak için kullandıkları bir materyal haline geldi. Konuşma sahnesi olmadığı için bu programı izlemek için dil bilmeye gerek yok. Kendi ülkemizde de ahlâkî konuları “sessizlik” içerisinde işleyen videolar çekilmesi temenni ediyoruz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM7DHPAGxHOFkL2ookuX1MkqaQPlfIyve

HABER: BÜŞRA YALÇIN

Haber Merkezi

Etiketler: Suudi Arabistan, sanat
Okunma Sayısı: 201
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