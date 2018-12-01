Yaşar, gençlerle buluştu

Gazetemizin yazarlarından Sebahattin Yaşar, Antalyalı gençlerle buluştu.

Antalya’da okuyucularıyla buluşan ve “Gıybet” konulu seminer veren Sebahattin Yaşar, daha sonra da genç okuyucularıyla bir araya geldi. Risale-i Nur okumanın ehemmiyetinden bahseden yazar, bu okumaların ebedî hayatımız için vazgeçilmez bir hazine olduğunu söyledi. Gençlerin sorularını cevaplayan Yaşar, sohbet faslından sonra gençlerle halı saha maçına da iştirak etti. Antalya – Yeni Asya

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