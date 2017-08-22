15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar bitti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak üzere hizmet verilmeye başlandı.

Üstyapı çalışmaları tamamlanan köprüde üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak üzere hizmet veriliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından üç şerit gidiş, üç şerit geliş olmak üzere hizmet verilmeye başlandı. Köprüde 12 Haziran'da başlayan ve 4 aşamada yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla araç geçişlerindeki trafik yoğunluğunun da azaldığı görüldü.

Asfaltın yanı sıra köprüde yalıtım ve genleşme derzlerinin yer aldığı üstyapının tümünün bitirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmalar planlandığı tarihten erken tamamlandı. Çalışmaların 30 Ağustos'ta bitirilmesi planlanıyordu. Öte yandan, köprüde toplam 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapıldı.