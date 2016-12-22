Askerlik Sorgulamaları Neden Arttı?

Ülkemizde TC Anayasasında yer alan hak ve ödevler Kısımına dayanarak her Türk vatandaşı erkek bireyler için 20 yaşına geldiğinde askerlik vazifesi için askere alma süreci başlayacaktır.

Bu süreç ile bireyler askerliksorgulama işlemleri ile Asab veya e – devlet aracılığı ile sorgulama işlemlerini yapmaktadırlar. Ayrıca bu askerlik süreci 3 farklı şekilde devam eden bir gelişmedir.

Askerlik çağına geldiğinde doğrudana askere giderek 12 ay askerlik yapmak.Askerlik çağı 20 yaş olup 20 yaşına gelen kişiler 12 ay er ve erbaş olarak askere alınmaktadır. Bu askere alınma sürecinde bazı durumlarda Şubat celbi ile başlarken bazı durumlarda da Mayıs, Ağustos ve Kasım celpleri ile askere alınmak mümkündür. Bu süreçleri sorgulamak isteyen heyecan dolu bireylerin askerlik sorgulama sistemleri sayesinde yaptıkları sorgulamalar nedeni ile sorgulama sayısının arttığını söyleyebiliriz.

Askerlik çağına geldiğinde askerliğe elverişli olmadığına dair verilen askeri veya kamu hastaneleri kurul raporu ile askerlikten muaf olmak.Askerlik çağına gelen ve bazı sorunları olan kişiler öncelikle askerlik sorgulama işlemleri yaparak askerlik süreçlerini gözden geçirmektedirler. Akabinde kamu hastanelerinde veya asker hastanelerinde yapacakları muayene ile kurula girecek ve bu kurul kararı ile askerlikten muaf olacaklardır. Bu kişilerin sayısı da on binleri bulmakta olup askerlik sorgulama işlemleri yapmaktadırlar.

Askerlik çağına geldikten sonra eğitim ve sağlık gibi gerekçeler ile erteletmek ( tecil ); Askerlik çağı gelmiş ancak, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi eğitim hayatlarını sürdüren ve kariyer hedefi olanların erteleme işlemleri yaptıklarını söyleyebiliriz. Bu erteleme ( tecil ) işlemleri yapan kişilerin askerlik sorgulama sayıları oldukça fazladır. Bunun yanı sıra çeşitli geçici sağlık sorunları olan kişilerde kurul kararı ile 6 – 12 - 24 ay gibi erteleme ( tecil ) işlemleri yaptırmaktadır. Bu erteleme işlemleri yapan kişilerinde sıkça askerlik sorgulama işlemleri yaptıklarını görebilirsiniz.

Ülkemizde 2014 yılı itibariyle 700 Bin kişinin bakaya kaldığı 2010 yılında çıkan 30 yaş 30 Bin TL bedelli askerlik yasasının rağbet görmediği hem yaş hem de yüksek bedel nedeni ile bedelli yapmayan ancak çeşitli sosyal ve ekonomik nedenler ile askerden kaçmaya çalışanların olduğu herkesçe malumdur. 2014 yılında bu 700 Bin kişinin yoklama kaçağı olması ve bakaya kalması ile özellikle GBT taramasında asker veya polisler ile karşı karşıya kalması askerlik sorgulama sayısını bir hayli artırmış her gün on binlerce insan askerlik sorgulaması yapmıştır.

700 Bin kişinin bakaya kalması ve yoklama kaçağı olması hem sosyal, hem siyasi, hem kültürel hem de ekonomik anlamda ciddi açıdan sorun oluşturmakta ve beyin takımının problemler nedeni ile üretime ve hizmete katkı sunamamasına neden olmaktadır. Yeni çıkan bedelli kanunu ile sayının düşmesi fiyatın 18 Bin TL olması ve askerlikten muaf olunması bu 700 Bin kişi için umut olmuş askerlik sorgulama işlemleri ile herkes kendi askerlik durumunu öğrenmiş ve bedelli imkânlarından faydalanmıştır.

Günümüzde de yine 500 Bine yakın bir sayı yoklama ve asker kaçağı olarak bakaya gibi problemler ile boğuşurken askerlik sorgulama işlemleri ile durumlarını gözden geçirmektedirler. Askerlik çağına gelen kişiler, askerlik çağına gelmiş veya geçmiş olup tecil işlemleri yaptıranlar, tecil yaptırmayıp askerden kaçarak bakaya kalanlar, yoklama kaçakları ve muaf olma adına sağlık kurulları ile muayene sonucu bekleyenlerin tamamı askerlik sorgulama işlemleri yaparken askerliğini yapıp bir iş veya eğitim sürecine girmek isteyenler de askerlik sorgulaması ile askerlik durumlarını öğrenmektedirler. Sizlerde http://www.askerliksorgulama.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.