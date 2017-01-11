Astopay kullanımı hızla artan bir sanal ödeme yöntemidir.

Ülkemiz de yaygın bir kullanımı da 2015 ortalarından itibarendir. Astropay dolara endeksli 16 haneli sanal bir kod sistemidir.

Ucuz astropay veya pahalı astropay diye bir kavram yoktur, sadece 1 dolarak belli bir oranda kar payı konularak 1 astro olarak kullanıma sunulur. Astropay kullanımı için öncelikle kaç usd alacağınızı ve hangi banka ile alacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Kullanacağınız Astropay miktarını belirledikten sonra canlı desteğe bilgi vermeniz yeterlidir. Astropay için gerekli ödemeyi yaptıktan sonra tekrar canlı desteğe bilgi vermeniz gerekmektedir. Müşteri temsilcisi size Astropay pin kodunuzu sms, mail veya canlı destekten iletecektir.

Astropay Bozdurma

Bozdurma işlemi de yine benzer bir yöntem ile gerçekleşir. Astropay bozdurma işlemi için öncelikle siteden çektiğiniz Astropayı canlı destekten müşteri temsilcimize bildirmeniz ve miktarı söylemeniz yeterlidir. Temsilci sizden hesap numarası veya iban isteyecek ve belirlenen kurdan Astropay bozum işleminizi yapacaktır. Son olarak da verdiğiniz hesaba ödemesi gerçekleşecektir.

Fiyatlara Neye Göre Değişir?

Artan kura göre Astropay fiyatları sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Astropay kartlar 5 usd ve 1000 usd arasında değişkenlik göstermektedir. Sitenin belirlediği miktarlarda astropay alabilirisiniz. Miktara ve günün dolar kuruna göre belirlenmiş fiyatlardan size uygun olan miktarı daha önceden belirlemeniz gerekmektedir. Dolar kurunun düşmesinden sonra astropay fiyatları da dolaylı olarak düşecektir. Size en uygun siteden alışveriş yapmanızı öneririz. Alışverişlerinizde sabit bir site kullanmak da fayda vardır, sürekli site değiştirmenizi tavsiye etmiyoruz.

Nerelerde ve Nasıl Kullanılır?

Astropaycad genel olarak oyun ve eğlence sitelerinde kullanılır. Uluslar arası bir ödeme yöntemi olduğu için bir çok yabancı sitede de alışverişlerde size zaman kazandıracaktır. Astropay kullanımı oldukça basit ve güvenlidir. Size verilen 16 haneli pin kodu, 4 haneli cvv kodu ve tarihi sitenin astopay ile öde - astropay ile satın al kısmına girerek bilgileri doğru bir şekilde girerek onaylamanız yeterlidir. Ödeme anlıktır ve beklemeden işlem gerçekleşir. Hiçbir özel bilgi, kart numarası, kimlik bilgisi gerektirmediği için çok güvenlidir. Güvenli alışveriş için tumpay.com’u sizlere önerebiliriz.