"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Astopay kullanımı

11 Ocak 2017, Çarşamba 13:48
Astopay kullanımı hızla artan bir sanal ödeme yöntemidir.

Ülkemiz de yaygın bir kullanımı da 2015 ortalarından itibarendir. Astropay dolara endeksli 16 haneli sanal bir kod sistemidir.

Ucuz astropay veya pahalı astropay diye bir kavram yoktur, sadece 1 dolarak belli bir oranda kar payı konularak 1 astro olarak kullanıma sunulur.  Astropay kullanımı için öncelikle kaç usd alacağınızı ve hangi banka ile alacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Kullanacağınız Astropay miktarını belirledikten sonra canlı desteğe bilgi vermeniz yeterlidir. Astropay için gerekli ödemeyi yaptıktan sonra tekrar canlı desteğe bilgi vermeniz gerekmektedir. Müşteri temsilcisi size Astropay pin kodunuzu sms, mail veya canlı destekten iletecektir.

Astropay Bozdurma

Bozdurma işlemi de yine benzer bir yöntem ile gerçekleşir. Astropay bozdurma işlemi için öncelikle siteden çektiğiniz Astropayı canlı destekten müşteri temsilcimize bildirmeniz ve miktarı söylemeniz yeterlidir. Temsilci sizden hesap numarası veya iban isteyecek ve belirlenen kurdan Astropay bozum işleminizi yapacaktır. Son olarak da verdiğiniz hesaba ödemesi gerçekleşecektir.

Fiyatlara Neye Göre Değişir?

Artan kura göre Astropay fiyatları sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Astropay kartlar 5 usd ve 1000 usd arasında değişkenlik göstermektedir. Sitenin belirlediği miktarlarda astropay alabilirisiniz.  Miktara ve günün dolar kuruna göre belirlenmiş fiyatlardan size uygun olan miktarı daha önceden belirlemeniz gerekmektedir. Dolar kurunun düşmesinden sonra astropay fiyatları da dolaylı olarak düşecektir. Size en uygun siteden alışveriş yapmanızı öneririz. Alışverişlerinizde sabit bir site kullanmak da fayda vardır, sürekli site değiştirmenizi tavsiye etmiyoruz.

Nerelerde  ve Nasıl Kullanılır?

Astropaycad genel olarak oyun ve eğlence sitelerinde kullanılır. Uluslar arası bir ödeme yöntemi olduğu için bir çok yabancı sitede de alışverişlerde size zaman kazandıracaktır. Astropay kullanımı oldukça basit ve güvenlidir. Size verilen 16 haneli pin kodu, 4 haneli cvv kodu ve tarihi sitenin astopay ile öde - astropay ile satın al kısmına girerek bilgileri doğru bir şekilde girerek onaylamanız yeterlidir. Ödeme anlıktır ve beklemeden işlem gerçekleşir. Hiçbir özel bilgi, kart numarası, kimlik bilgisi gerektirmediği için çok güvenlidir. Güvenli alışveriş için tumpay.com’u sizlere önerebiliriz. 

Etiketler: astropay
Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İETT'den 'tarih oluyor' iddialarına cevap

    Döviz almış başını gidiyor, sorunu üstlenen tek bir bakan yok

    Hisarcıklıoğlu'ndan önemli açıklamalar: AB'ye üyelik projesi başarılı olmalı

    Sosyal medya hesabından duyurdu: Satamayınca başka bir karar aldı!

    İzmir saldırısını TAK üstlendi

    110 iş adamından 60'ı tutuklandı

    CHP'li vekilin müebbet hapsi istendi

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var

    ABD'den Rusya’yı kızdıracak hamleler ve Rusya'dan kritik ABD açıklaması

    Sebze fiyatı piliçle yarışıyor

    ABD: Suriye görüşmelerinde PYD de masada olmalı

    Yeşilköy Havalimanı'nda uçuşlar başladı

    Dolar ve euronun yükselişi sürüyor

    Siirt'te PKK'lılarla çatışma çıktı

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında

    Hasta değil, özel hastane lehine düzenleme

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içinden gelen uyarılar
    Genel

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
    Genel

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
    Faruk ÇAKIR

    İşler ehline verilsin
    Genel

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
    Genel

    Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
    Genel

    110 iş adamından 60'ı tutuklandı
    Genel

    Bakan açıkladı: 96 bin 68 öğretmene ihtiyaç var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.