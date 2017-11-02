AVM'de hareketli dakikalar

İstanbul Bahçelievler'de bu akşam saatlerinden itibaren bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. Boşaltılan alışveriş merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisi destekli operasyonda organize suç örgütü mensubu 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aranan organize suç örgütü üyesi 8 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Polis ekipleri AVM’nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlardaki aramaları devam ediyor.
Görgü tanıkları, "Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar" dedi.
Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
DHA