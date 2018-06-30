Beklenen büyük sınav bugün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran bugün yapılacak.

Sınav 135 dakika sürecek. ÖSYM’den yapılan uyarıya göre, sınav binalarına saat 10:00’dan sonra hiçbir aday kesinlikle alınmayacak. İkinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar yapılacak. AYT sınavı 180, YDT ise 120 dakika sürecek. AYT sınavı için sınav binalarına saat 10:00’dan sonra, YDT sınavı için ise saat 15:30’dan sonra hiçbir adayın kesinlikle alınmayacağı bildirildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

15 dakika uyarısı

ÖSYM, gerek yazılı açıklama ile gerek videoulu açıklamayla adaylara ‘15 dakika’ uyarısı yaptı. Buna göre adayların en geç bir saat öncesinden sınavın yapılacağı yerlerde bulunması gerektiği belirtildi. Saat 10.01 ve 15.31’de gelenlerin sınava alınmayacağı aktarıldı.

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Sınava girecekler dikkat