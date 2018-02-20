Beşiktaş'ın Bayern karşısındaki ilk 11'i açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco, Leipzig'in bulunduğu grubu namağlup lider bitiren Beşiktaş, son 16 turunda Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Maçın oynanacağı Allianz Arena'da hafif bir kar yağışı var. Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmanın canlı anlatımı bu sayfada olacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Bayern Münih'te, Rudy, Bernat ve Thiago, Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadılar. ​Tam kadro Almanya'ya gelen Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Anderson Talisca, Allianz Arena'daki mücadelede de aynı durumu yaşarsa 14 Mart'taki rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Álvaro Negredo ilk 11'de yer almadı. İLK 11'LER Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Tolisso, Vidal, Robben, Müller, Coman, Lewandowski. (muhtemel) Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love.

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