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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Çevre korumaya 34,4 milyar lira harcandı

27 Kasım 2018, Salı 10:57
Türkiye'de, çevre koruma harcamaları 2017 yılında 34,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre koruma harcamaları geçen yıl toplam 34,4 milyar lira olarak hesaplandı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2016 yılında yüzde 1,06 iken, geçen yıl yüzde 1,11 olarak gerçekleşti. Söz konusu alandaki harcamaların, yüzde 57,7'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 35'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3'ü ise hane halkları tarafından yapıldı.

Harcamalar atık yönetiminde yoğunlaştı

Çevre koruma harcamalarının yüzde 49'unu atık yönetimi hizmetleri, yüzde 35'ini atıksu yönetimi hizmetleri, yüzde 6,6'sını biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması, yüzde 3,5'ini toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi ve yüzde 5,9'unu ise diğer konularda yapılan çevre koruma harcamaları oluşturdu.

Toplam 5,9 milyar lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 62'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 38'i ise genel devlet tarafından gerçekleştirildi. Atıksu yönetimi hizmetleri için 2,6 milyar lira, atık yönetimi hizmetleri için 1,3 milyar lira, diğer konularda 2 milyar lira çevre koruma yatırım harcaması yapıldı.

Çevre koruma harcama hesapları güncellendi

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan ve çevre koruma harcama istatistiklerinin hesaplanmasında kullanılan, "Çevre Koruma Harcama Hesapları" rehber dokümanı 2017 yılında güncellendi. Güncellenen rehber doküman ve ilave veri gereksinimleri de dikkate alınarak veri toplama ve raporlama yöntemi iyileştirildi. Daha önce anket uygulanarak üretilen istatistiklerin önemli bir bölümü, Gelir İdaresi Başkanlığı idari kayıtlarından, ulusal hesaplardan ve yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinden derlenerek 2013-2017 yıllarına ait çevre koruma harcama istatistikleri üretildi.

Bunlara ek olarak mevcut durumda idari kayıtlardan çevre koruma harcamalarına ilişkin üretilemeyen istatistikler için "madencilik ve taşocakçılığı" sektöründe 50, "imalat" ve "inşaat" sektörlerinde 150, "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" sektöründe 10 ve diğer sektörlerde 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlere anket uygulandı.

AA

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