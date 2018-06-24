Cumhurbaşkanlığı yarışında son durum?

Türkiye'de seçim sonuçlarını takip eden tek resmi haber ajansı durumunda olan Anadolu Ajansı (AA) aboneleriyle verilerini 18:30 itibarıyla paylaşmaya başladı.
İşte AA'ya göre cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum:
Açılan sandık: Yüzde 78.75
Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.57
Muharrem İnce: Yüzde 29.73
Meral Akşener: Yüzde 7.50
Selahattin Demirtaş: Yüzde 7.10
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.91
Doğu Perinçek: Yüzde 0.19
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