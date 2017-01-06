Dekoratif Tablolarınızı Oluşturun

İnternetten seçeceğiniz birbirinden güzel resimlerle kendinize harika tablolar oluşturabilirsiniz.

Tablo için kullanacağınız resmi tabloda.com sitesinden seçebilirsiniz.

Seçmek istediğiniz resimler; doğa resimlerinden, şehir manzarası resimlerine, sevdiğiniz kişilerin portrelerinden, dünyaca ünlü sanatçıların resimlerine kadar geniş bir yelpazede olabilir. İsterseniz bilgisayardaki ya da telefondaki resim arşivinizde beğendiğiniz bir tanesini seçip, tablo oluşturabilirsiniz.

Tablolarım Nasıl Yapılıyor?

Siteye girdiğinizde karşınıza çıkan pencereden “Tablonu Sen Tasarla” sekmesine tıklıyoruz. Karşınıza çıkan pencerede, bilgisayarınızdan bir resim seçmeniz isteniyor. Resmi seçtikten sonra, tablo orantısını ve tablo boyutunu ayarlıyorsunuz. Ayrıca tablo tipini seçerek, birbirinden güzel çerçeve örneklerini sitede bulabilirsiniz.

Dilerseniz diğer sekmede yer alan tablona efekt ver bölümünden, resimlerinizin görünümünü değiştirebilirsiniz. Diğer sekmede ise resimlerinizin üzerine ya da kenarına istediğiniz yazıları yazabilirsiniz.

Artık resimleriniz tablo olmak için hazır. Dilerseniz tek parça halinde tablolarınızı tasarlayabilirsiniz. Tablolarınızı; 2,3,4,5 parça halinde de hazırlamanız mümkündür. Tüm bu işlemleri tamamladıysanız, artık sipariş vermeye hazırsınız demektir. Tablo siparişinizi verdikten kısa bir süre sonra, siparişiniz adresinizde gönderilecektir.

Ne Tür Tablolar Seçmeliyim?

Seçeceğiniz tablolar, isteğinize ve kullanım amacınıza göre değişecektir. Tabloyu hediye amaçlı hazırlıyorsanız, sevdiğiniz kişinin resmini tercih edebilirsiniz. Tabi resim üzerine sevgi dolu sözcükler de ekleyebilirsiniz.

Doğum günü hediyesi vermek istiyorsanız, hediye vereceğiniz kişinin beğenisine göre bir resim seçebilir, bu resmi tabloya dönüştürebilirsiniz.

Eğer resmi kendiniz için istiyorsanız ve evinizin herhangi bir köşesine koyacaksanız, salon için manzara resmi seçmenizi tavsiye edebiliriz.

Diğer odalar için ise odanın havasını değiştirecek, doğa resimleri ya da ünlü sanatçıların eserlerini tercih edebilirsiniz.

Özellikle büyük salonlara sahip olan evlerde, şömine üzerine koyulabilecek harika manzara resimleri vardır.

Eğer eviniz, dağ evi ise o zaman güzel bir hayvan resmini ya da kış manzarası resmini tercih edebilirsiniz.

Modern yapıda bir eve sahipseniz, okyanus manzarası ya da şehir manzarasını yansıtan resimleri tercih edebilirsiniz.

Modern tasarım ve mükemmel işçilikle tablolarınız kısa bir süre içerisinden size teslim edilecektir. Tek yapmanız gereken tabloda.com sitesini ziyaret etmek ve tablonuza karar vermek olacaktır.