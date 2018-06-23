Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden açıklamalar yaptı

Tutuklu olarak cezaevinde bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden 'DemirtaşKetılSohbeti' etkinliği düzenledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Demirtaş, kağıda yazdığı yanıtlar fotoğraf olarak paylaşıldı.

Demirtaş ilk mesajında, “Merhaba arkadaşlar, nasıl gidiyor çalışmalar? Birazdan sizinle sohbet etkinliğimiz başlayacak. Dışarıda ne var ne yok hepsini sizden duymak istiyorum. Saat farkı azıcık olsa da hepinizin sohbetine katılmaya çalışacağım. Siz sohbete başlayın ben birazdan geliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Siz yokken devir çok değişti. Evinde buzdolabı olan kendini zengin olarak addediyor. Kız istemelerinde meslek yerine buzdolabı markası soruluyor. Sizin içerde refah seviyeniz nasıl buzdolabı var mı buzdolabı?” sorusuna Demirtaş, “Biz tutuklandığımızda henüz buzdolabı icat edilmemişti. O yüzden nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Erdoğan diye biri icat etmiş sanırım, ama henüz cezaevlerine verilmedi. Çok şanslısınız, ne diyeyim” yanıtını verdi.

​HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise kendisinden önce bu görevi yürüten Demirtaş’a “Başkanım konuşmaktan sesim kısıldı. Var mı bir tavsiyen?” sorusunu yöneltti. Demirtaş da, “Elma sirkesi, bal ve ılık su, karıştırıp içiyorsun sevgili eş başkanım. Kolaylıklar diliyorum” şeklinde cevap verdi.