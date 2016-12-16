Dev Çınar Aşık Veysel'in Hayatı

Çocukluğu

1894 yılında Sivas, Şarkışla, Sivrialan Köyü'nde dünyaya gözlerini açmış Aşık Veysel. Bunu kendi şiirinde "Üç yüz onda gelmiştim cihana" diye aktarıyor. Anası Gülizar doğurmuş Veysel'i. Babası Ahmet, Veysel koymuş adını. Yedi yaşına bastığında Sivas'ta bir çiçek hastalığı salgını başlamış. Veysel de yakalanmış o hastalığa, sol gözü akıp gitmiş.

Sağ gözüne de perde inmiş Küçük Veysel'in. Bir gün inek sağılırken babası gelmiş yanına Veysel'in. Veysel arkasını döndüğünde oradaki değnek diğer gözüne girmiş talihsiz Veysel'in. Diğer gözünü de kaybetmiş böylece. Veysel'in yaşadıkları ailesini, kardeşlerini derinden üzmüş. Babası bir saz almış Veysel'e avunsun diye. Saz dersi verdirmiş. İlk hocası babasının arkadaşı Çamşıhlı Ali Ağa olmuş. Duygularını sazına dökmüş Veysel.

Eserleri

turkudostlari.net sitesinde Aşık Veysel'e ait onlarca türkü bulunuyor. Kimi türkülerin hikayeleri ve notaları da mevcut. Ayrıca türkü dinle bölümünde Aşık Veysel'in sözlerini çeşitli Türk Halk Müziği sanatçıları yeniden düzenlemiş, seslendirmiş.

En bilinen ve en sevilen eserlerinden bazıları şunlar: Beni Hor Görme Kardeşim, Bir Kökte Uzanmış Sarmaşık Gibi, Çiğdem Der ki Ben Elayım, Deli Gönül Ne Gezersin, Havalanma Telli Durnam, Kara Toprak, Mecnun Gibi Dolanırım Çöllerde, Yemen Ağıdı, Seherde Ağlayan Bülbül, Uzun İnce Bir Yoldayım, Zaman Bir Saniye.

Günümüz sanatçılarından Tarkan, Aşık Veysel şiirlerinden, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirip klip çekmişti. Çok sevilen ve ilgi gösterilen bu klip üzerine, "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" türküsünü de seslendirdi. Bu türkü, Efeköy, Entelköy’e karşı filminde ekran başındakilere sunuldu. Klibin çekimlerini Altan Dönmez gerçekleştirdi.

Hayatından Kesitler

1952 senesinde İstanbul'da bir jübile yapılan Aşık Veysel'e, 1965 senesinde TBMM tarafından, "Anadilimize ve Milli Birliğimize yaptığı hizmetlerden dolay"” özel bir yasayla aylık bağlanmıştır.

70 sene kapkaranlık bir dünyada yaşadı Aşık Veysel, 21 Mart 1973 tarihinde göçtü gitti bu dünyadan.

Gözleri karanlıklar içindeydi ama içi apaydınlıktı Veysel'in. Ruhu şad olsun.