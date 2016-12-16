"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Dev Çınar Aşık Veysel'in Hayatı

16 Aralık 2016, Cuma

Çocukluğu

1894 yılında Sivas, Şarkışla, Sivrialan Köyü'nde dünyaya gözlerini açmış Aşık Veysel. Bunu kendi şiirinde "Üç yüz onda gelmiştim cihana" diye aktarıyor. Anası Gülizar doğurmuş Veysel'i. Babası Ahmet, Veysel koymuş adını. Yedi yaşına bastığında Sivas'ta bir çiçek hastalığı salgını başlamış. Veysel de yakalanmış o hastalığa, sol gözü akıp gitmiş.

Sağ gözüne de perde inmiş Küçük Veysel'in. Bir gün inek sağılırken babası gelmiş yanına Veysel'in. Veysel arkasını döndüğünde oradaki değnek diğer gözüne girmiş talihsiz Veysel'in. Diğer gözünü de kaybetmiş böylece. Veysel'in yaşadıkları ailesini, kardeşlerini derinden üzmüş. Babası bir saz almış Veysel'e avunsun diye. Saz dersi verdirmiş. İlk hocası babasının arkadaşı Çamşıhlı Ali Ağa olmuş. Duygularını sazına dökmüş Veysel.

Eserleri

turkudostlari.net sitesinde Aşık Veysel'e ait onlarca türkü bulunuyor. Kimi türkülerin hikayeleri ve notaları da mevcut. Ayrıca türkü dinle bölümünde Aşık Veysel'in sözlerini çeşitli Türk Halk Müziği sanatçıları yeniden düzenlemiş, seslendirmiş.

En bilinen ve en sevilen eserlerinden bazıları şunlar: Beni Hor Görme Kardeşim, Bir Kökte Uzanmış Sarmaşık Gibi, Çiğdem Der ki Ben Elayım, Deli Gönül Ne Gezersin, Havalanma Telli Durnam, Kara Toprak, Mecnun Gibi Dolanırım Çöllerde, Yemen Ağıdı, Seherde Ağlayan Bülbül, Uzun İnce Bir Yoldayım, Zaman Bir Saniye.

Günümüz sanatçılarından Tarkan, Aşık Veysel şiirlerinden, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirip klip çekmişti. Çok sevilen ve ilgi gösterilen bu klip üzerine, "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" türküsünü de seslendirdi. Bu türkü, Efeköy, Entelköy’e karşı filminde ekran başındakilere sunuldu. Klibin çekimlerini Altan Dönmez gerçekleştirdi.

Hayatından Kesitler

1952 senesinde İstanbul'da bir jübile yapılan Aşık Veysel'e, 1965 senesinde TBMM tarafından, "Anadilimize ve Milli Birliğimize yaptığı hizmetlerden dolay"” özel bir yasayla aylık bağlanmıştır.

70 sene kapkaranlık bir dünyada yaşadı Aşık Veysel, 21 Mart 1973 tarihinde göçtü gitti bu dünyadan.

Gözleri karanlıklar içindeydi ama içi apaydınlıktı Veysel'in. Ruhu şad olsun.

 

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.