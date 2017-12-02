Dev rekabette 342. randevu heyecanı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçta ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
AA