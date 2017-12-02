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Dev rekabette 342. randevu heyecanı

02 Aralık 2017, Cumartesi 18:55
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak derbi maçta ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta yapılacak derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

AA

Etiketler: süper lig, derbi, galatasaray, beşiktaş
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