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1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'DIGIFON' adıyla gelen SMS'lere dikkat!

01 Aralık 2018, Cumartesi 19:32
Son olarak 0888 ile başlayan telefon numaralarından kurbanlarını arayan veya SMS atan dolandırıcılar, Digifon adını kullanarak kullanıcılara yüksek fatura ödettiriyor.

Son günlerde dolandırıcılar pek çok yöntem deniyor; bunlardan biri de yıllardır süregelen telefon üzerinden dolandırıcılık sistemi. 

0888 işe başlayan bir numaradan çağrı aldıysanız veya SMS aldıysanız dikkat edin. Digifon adını kullanarak kurbanlarını dolandırmaya çalışanlar, sizin 0888'li numarayı aramanızı istiyor veya SMS'e dönmenizi bekliyor. Bu tip bir mesajı gördüğünüzde kesinlikle aldırış etmeyin ve SMS'i silin; zira dolandırıcıların yeni bir oyunuyla karşı karşıyasınız. Bu yöntem az önce de bahsettiğimiz üzere yeni bir konu değil aslında ve uzun yıllardır bu şekilde dolandırıcılık yapılıyor. 

Banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi vaatlerle atılan acil kodlu mesajlara geri dönüş yapanlar, binlerce liralık telefon faturalarıyla karşılaşıyorlar.

Farklı tekniklerle vatandaşların cebindeki paralara göz diken dolandırıcılar, yurt dışından mesaj atma yoluna da yöneliyor. Banka ya da hukuk bürosu gibi davranarak 0888 ile başlayan telefon numaralarından Türkiye’de yaşayan insanlara acil kodlu mesajlar gönderen dolandırıcılar, abonelere binlerce liralık telefon faturalarına mal oldular. Bunun son örneği de Digifon adını kullanan dolandırıcılar oldu.

Hürriyet

Etiketler: Digifon, dıgıfon, dolandırıcılar, sms
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