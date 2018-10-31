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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Diyarbakır Vali Vekili Helvacı: Türkiye tohumda her açıdan diğer ülkelere bağlı olmaktan çıktı

31 Ekim 2018, Çarşamba 19:59
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin (TSÜAB) ortaklığıyla sertifikalı tohumun önemini anlatmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için düzenlenen "Sertifikalı Tohum Dağıtım Töreni"nde, ilde bu alanda faaliyet yürüten firma ve çiftçiler bir araya getirildi.

Törende, tohum üreten firmalar tarafından 37 çiftçiye, ücretsiz 51 ton nohut, mercimek ve buğday tohumu verildi. 

Vali Vekili Helvacı, burada yaptığı konuşmada, geçmişte tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerin az gelişmiş diye düşünüldüğünü fakat bunun yanlış olduğunu söyledi.

Dünyanın tarım ve hayvancılıkta en güçlülerinin aynı zamanda sanayide de en gelişmiş ülkeler olduğunu belirten Helvacı, bir ülkenin sanayi ve endüstride gelişmiş olmasının tarım ve hayvancılığının da o doğrultuda gelişmiş olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Helvacı, "Türkiye tohumda her açıdan diğer ülkelere bağlı olmaktan çıktı. Devletin doğru politikaları sonucunda Türkiye, belli tohumların çok güçlü tedarikçisi ve ihraç edici ülkesi haline geldi." dedi.

AA

Etiketler: Diyarbakır, Helvacı
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