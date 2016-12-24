Eğitim-Sen üyesi öğretmen ve MEB personellerine iş bırakma cezası

29 Aralık 2015 tarihli iş bırakma eylemi soruşturmaları sonuçlanmaya devam ediyor.

İzmir'de Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere sürgün, kademe durdurma ve maaş kesim cezaları verildi. Eğitim-Sen yetkilileri ise ceza verilen üyeleri için itiraz edeceklerini açıkladı.

29 ARALIK İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Öğretmenler İçin internet sitesinin haberine göre 29 Aralık iş bırakma eyleminden dolayı İzmir'de Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere çeşitli disiplin cezaları verildi. KESK'e bağlı sendikalar tarafından geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan iş bırakma eylemine katılan kamu personelleri için 29 Aralıktan itibaren soruşturmalar açılmıştı. KESK'in en çok üyesine sahip olduğu sendika olan Eğitim-Sen de 29 Aralık 2015 tarihinde “Savaşa Hayır Barışı Savunacağız” söylemi ile bir günlük iş bırakma eylemi yapmış, öğretmenler derse girmemiş, MEB personelleri de iş başı yapmamıştı. O dönem kamudan haber sitelerinde Eğitim-Sen'in yaptığı bu iş bırakma eylemi tepki çekmiş, öğretmenlerin eylem yerine derse girmeleri gerektiği vurgusu yapılmıştı.

İZMİR'DE CEZA YAĞDI

İzmir'de yürütülen iş bırakma eylemi soruşturmalarında cezalar verilmeye devam ediyor. İzmir'de görev yapan Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden Kiraz ilçesinde çalışan 6 öğretmene sürgün (yer değişikliği) cezası verilirken, İzmir ile Ödemiş ilçelerinde görevli 15 öğretmene ise kademe durdurma cezası verildi. Verilen kademe durdurma cezasının bir yıllık olduğunu ifade edilirken, İzmir'de 6 Eğitim-Sen üyesi öğretmene de maaş kesim cezası verildiği belirtildi.

Eyleme katılan Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden yaklaşık 40 öğretmenin de ceza alması beklenirken, Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube başkanı Bahri Akkan, 29 Aralık tarihinde yapılan iş bırakma grevi nedeniyle verilen cezalar ile yapılan tüm olumsuz işlemlere de itiraz edeceklerini söyledi.