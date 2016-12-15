En Güncel Metin2 PVP Serverler

Son zamanların en popüler oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Metin2 oyunu, hem sunduğu eğlence hem de oyun kalitesi bakımından birçok MMORPG oyununa göre daha fazla tercih ediliyor ve oyundaki oyuncu sayısı her geçen gün artıyor.

Siz de Metin2 oyunu bağımlısıysanız ve normal sunuculardan farklı olarak özel olarak hazırlanmış sunucularda oynamak isterseniz bunun için www.metin2-pvpserverler.org listesine bakabilirsiniz. Bu listede yer alan tüm serverler en güncel serverler arasından seçilmektedir. Bu sayede siz de eski serverlerde oynamak zorunda kalmadan en güncel serverlerde sorunsuz bir şekilde oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Metin2 oyununu oynamaya başladığınız zaman göreviniz karakterinizin seviyesini artırmak ve buna bağlı olarak da karakterinizin güçlü itemlerle güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Oyun bilginiz ne kadar çok olursa olsun eğer level kasamıyor ve ihtiyacınız olan itemleri toplayamıyorsanız o zaman oyunda güçlü olamaz ve diğer oyuncular ile mücadele edemezseniz. Ayrıca kimi zaman oyuna başladığınızda oynamaya başladığınız serverler önceden açılmış olduğu için diğer oyuncular sizin önünüzde olacaktır. Siz de bu tarz olumsuzluklarla karşılaşmak istemiyorsanız pvpserverlerde oynamayı deneyebilirsiniz. Metin2 pvpserverler diğer serverlere göre sürekli olarak güncellendiğinden yeni açılmış olan serverleri de bu listede bulabilirsiniz. Yeni açılan bir server olduğu zaman bu server hemen listeye eklenmektedir. Siz de en yeni serverlerde oyuna başlamak istediğinizde sizlere sunulan listeye bakarak aradığınız serverleri bulabilirsiniz.

Metin2 pvpserverler birbirlerine göre değişiklik göstermektedir. Pvpserverlerin genel özelliği diğer serverlere göre farklıdır. Kimi serverler oldukça kolaydır ve hiçbir şey yapmadan son seviyeye ulaşabilir ve en iyi itemlere sahip olabilirsiniz. Bu sayede direk olarak arenalara girerek rakipleriniz ile mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Kimi serverler ise orta zorluktadır ve biraz da olsun emek harcamak isteyen oyuncular daha çok bu serverleri tercih etmektedir. Aynı zamanda oyunda zor serverler da bulunur. Bu serverlerde ise item ve level kasmak oldukça kolaydır. Kısacası pvpserverlerin özellikleri birbirine göre farklılık gösterdiğinden siz de kendiniz için en uygun serverleri bularak bu serverlerde oynayabilirsiniz.